Mitchell Hashimoto vient de faire ses adieux à l’entreprise à qui il a prêté son nom. Cofondateur de l’éditeur californien de logiciels open source Hashicorp en 2012, il en a été le CEO jusqu’en 2016, avant de passer la main à l’actuel dirigeant David McJannet. Il s’était également retiré de l’équipe de direction et du conseil d’administration en 2021.

« Mon départ de HashiCorp est quelque chose auquel je réfléchis et que je planifie depuis longtemps », déclare-t-il dans un message partagé sur le blog de l’entreprise. Il explique avoir fait le choix ces dernières années de se focaliser sur son activité préférée, celle d’ingénieur de terrain.

« Le monde de l’automatisation du cloud et des outils d’infrastructure regorge toujours d’opportunités et de croissance, mais après près de 15 ans de travail exclusif sur les outils dans cet espace, je suis prêt à me lancer dans de nouveaux domaines », ajoute-t-il sans préciser ses projets.

HashiCorp, dont le chiffre d’affaires a grimpé de 48% à 475 millions de dollars sur le précédent exercice 2023, emploie aujourd’hui 1500 personnes et compte 1700 entreprises clientes. L’entreprise a levé 1,2 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en 2021 mais sa valorisation initiale de 14 milliards de dollars a fondu à 4,4 milliards de dollars, alors que l’entreprise n’a toujours pas atteint le seuil de rentabilité. Elle a réduit ses effectifs de 8% en juin dernier.

La société a développé sa notoriété avec un portefeuille de solutions open source, en particulier le coffre-fort sécurisé Vault et surtout la plateforme d’infrastructure as a code Terraform. En août dernier Hashicorp a fait évoluer la licence Mozilla de cette dernière vers une licence Business Source Licence, décision décriée qui a conduit la communauté Terraform à lancer un fork open source au sein du projet OpenTofu.

Dans son message de départ, Mitchell Hashimoto préfère retenir le rôle pionnier d’HashiCorp dans l’émergence de la vision multicloud et son apport à l’industrie.

« Le logiciel que j’ai aidé à démarrer est utilisé dans toute l’industrie, des amateurs aux professionnels des plus grandes entreprises du monde. Et, plus récemment, le rapport GitHub Octoverse a révélé que le langage de configuration HashiCorp est à nouveau apparu comme l’un des principaux langages utilisés dans les projets open source. Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent l’impact, la croissance et l’avenir prometteur qu’HashiCorp continue d’avoir dans l’industrie. »