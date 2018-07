Le cloud (+18%) et la cybersécurité (+79%) ont dopé les résultats d’IBM qui a réalisé au deuxième trimestre des résultats supérieurs aux attentes.

Le chiffre d’affaires progresse de plus de 4% à 20 milliards de dollars, un montant légèrement supérieur aux 19,85 milliards de dollars attendus par Wall Street. L’ensemble des activités stratégiques génèrent 10,1 milliards de dollars, soit 50% du chiffre d’affaires total, un montant en croissance de 13%. Ces activités incluent outre le cloud (4,7 milliards de dollars) et la cybersécurité (1 milliard de dollars), l’analytique (5,4 milliards de dollars, +5%), la mobilité (1,3 milliard de dollars, +3%) et les réseaux sociaux (0,2 milliard de dollars, -18%).

Les solutions cognitives affichent 4,6 milliards de dollars (+0%), l’activité Global Business Services (consulting et services) enregistre 4,2 milliards de dollars (+2%), les services technologiques et les plateformes cloud génèrent 8,6 milliards de dollars (+2%), l’activité Systems (matériel et systèmes d’exploitation) affiche 2,2 milliards de dollars (+25%) et l’activité Global Financing (financement et vente d’équipements d’occasion) enregistre 394 millions de dollars (-5%).

Sur un plan géographique, la région Amériques génère 9,2 milliards de dollars (+1%), la zone EMEA 6,4 milliards de dollars (+4%) et la région Asie/Pacifique4,4 milliards de dollars (stable). On notera que dans la zone EMEA, le chiffre d’affaires est tiré par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne, toutes les activités enregistrant par ailleurs de la croissance.

Le bénéfice net GAAP s’élève à 2,4 milliards de dollars, soit 2,61 dollars par action, contre 2,33 milliards de dollars ou 2,48 dollars par action un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice atteint 3,08 dollars par action alors que les analystes tablaient sur 3,04 dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice 2018, la firme d’Armonk s’attend à un bénéfice par action GAAP d’au moins 11,60 dollars et à un bénéfice par action hors éléments exceptionnels de 13,80 dollars.