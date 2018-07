Salesforce annonce l’acquisition de la jeune pousse américano-israélienne Datorama qui a développé une plateforme d’analyse marketing basée sur l’intelligence artificielle. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées mais selon deux personnes proches du dossier qui se sont confiées au site israélien CTech, Salesforce aurait déboursé plus de 800 millions de dollars en numéraire. Datorama revendique plus de 3.000 clients, agences marketing et marques, dont IBM, Forrester, PepsiCo, Ticketmaster, Trivago, Unilever, Pernod Ricard ou encore Foursquare.

Dans son communiqué, Salesforce indique que « l’acquisition de Datorama par Salesforce renforcera la puissance de Marketing Cloud grâce à l’intégration et à l’intelligence étendues des données, permettant aux spécialistes marketing de débloquer des connaissances sur l’ensemble de leurs canaux marketing et de leurs sources de données. Avec une vision unifiée des données et des connaissances, les entreprises peuvent prendre des décisions plus intelligentes tout au long du parcours du client et améliorer son engagement. » « Cette annonce renforce la capacité de Salesforce à dynamiser les marques dans le monde entier afin d’offrir une expérience client plus intelligente, plus personnalisée et plus connectée », précise encore l’éditeur.

Datorama emploie plus de 300 personnes à son siège social new yorkais, dans son centre R&D de Tel Aviv et ses 16 agences dans le monde (dont une à Paris). Fondée en 2012 par les entrepreneurs israéliens Ran Sarig, Katrin Ribant et Efi Cohen, l’entreprise a notamment développé le logiciel d’analyse marketing intégré dans le service vocal Alexa d’Amazon.

Datorama a levé jusqu’à ce jour 50 millions de dollars auprès des fonds Lightspeed Management Company, Marker LLC et Innovation Endeavors.