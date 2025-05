Google Gemini poursuit sa progressive métamorphose de Workspace : l’IA maison de Google s’invite encore un peu plus au cœur de Gmail, Meet, Vids et Docs pour automatiser la messagerie, lever les barrières linguistiques et industrialiser la création de contenus. Au passage, l’IA rebat les cartes de la productivité et de la collaboration avec les humains comme avec les IA.

A Google I/O 2025, la firme de Mountain View s’est évertuée à démontrer que l’intégration de l’IA au cœur des outils bureautiques est un enjeu qui dépasse largement la simple nouveauté fonctionnelle : il s’agit d’intégrer un copilote transversal capable de réduire les tâches répétitives, de fiabiliser les échanges multilingues et de documenter les processus sans ajouter de complexité technique. « Notre objectif reste le même : vous aider à tirer parti de l’IA de manière pertinente et efficace pour atteindre vos objectifs professionnels », rappelle l’éditeur. Et plusieurs nouveautés fondamentales vont ainsi rapidement apparaître dans les prochaines semaines.

Gemini prend la main dans Gmail

La fonction Personalized smart replies (réponses intelligentes personnalisées) rédige des réponses contextualisées en se calant sur le ton de l’utilisateur et son style d’écriture. Pour générer la réponse, l’IA retrouve automatiquement les bonnes informations dans les fichiers Drive et dans les emails vous évitant ainsi de perdre du temps à rechercher des documents ou à relire les longs échanges qui ont précédé.

Autre domaine où l’IA promet de faire gagner beaucoup de temps, gérer pour vous l’accumulation des messages. Pour ne plus avoir cette désagréable impression d’être submergés, la fonction « inbox cleanup » archive ou supprime les messages périmés sur simple instruction en langage naturel. La fonction sera disponible pour tous les utilisateurs Gmail dès le trimestre prochain.

Mieux encore, la planification d’un rendez-vous avec un tiers se fait désormais sans quitter la messagerie électronique grâce à la détection automatique des demandes de rendez-vous dans les discussions : « Gemini détecte automatiquement les échanges liés à la prise de rendez-vous et affiche au bon moment dans le corps de votre message une suggestion sous forme de lien permettant de réserver une plage horaire dans votre agenda, le tout sans quitter votre boîte de réception » explique l’éditeur.

Meet s’attaque à la barrière linguistique

C’est sans doute l’une des nouveautés les plus spectaculaires et les plus « le futur est déjà là » de cette conférence Google I/O 2025. Nous connaissons tous la possibilité d’obtenir des traductions sous-titrées en temps réel dans nos échanges en visiophonie. Mais Google va désormais beaucoup plus loin !

Disponible en bêta pour les clients AI Pro et Ultra, la traduction vocale instantanée dans Google Meet restitue la voix de l’orateur « avec son ton et son expressivité ». Dit autrement, ce que vous entendez ce n’est pas la version originale mais votre interlocuteur vous parlant en français (avec sa vraie voix). Pour l’instant, la fonctionnalité est limitée à l’anglais et l’espagnol. Mais Google promet l’arrivée de bien d’autres langues avant la fin de l’année. Voilà de quoi littéralement révolutionner les échanges visio et les réunions au sein des entreprises internationales !

Mieux encore, des avatars générés par IA peuvent prendre le relais lorsqu’aucun porte-parole n’est disponible ou lorsque l’on cherche à standardiser la communication interne comme externe. Parallèlement, le moteur Imagen 4 élargit la palette de visuels de Workspace et permet de générer très facilement des visuels de grande qualité dans Slides, dans Docs et dans Vids.

Docs passe à la rédaction sourcée et contrôlée

Le traitement de texte évolue également grâce à l’IA pour vous éviter le syndrome de la page blanche et le manque d’inspiration. La fonction « Source-grounded writing help » connecte le document en édition à vos jeux de données et documents Drive. Une fois activée, la fonction force Gemini à n’écrire qu’à partir de ces sources, garantissant traçabilité et cohérence des informations. « Que vous rédigiez un compte rendu, la synthèse d’une étude ou un business plan, vous bénéficiez du bon contexte au bon moment, sans approximation, ni besoin de jongler entre les onglets » explique l’éditeur.

En standardisant ainsi la génération de contenus et la traduction, Google réduit le shadow IT : plus besoin d’outils tiers pour nettoyer la messagerie, sous-titrer une réunion ou monter une vidéo de formation. Pour les DSI et RSSI, intégrer Gemini revient donc autant à doper la productivité des équipes qu’à renforcer la maîtrise du cycle de vie des données. « Ces nouveautés ne sont pas des fonctionnalités isolées : elles s’inscrivent dans une vision plus large, celle d’une IA intégrée aux usages du quotidien », insiste Google.