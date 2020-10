Ne dites plus G Suite mais Google Workspace. Le rebranding de la suite s’accompagne d’une flopée de nouveautés destinées à faciliter le travail à domicile. Les changements reflètent la fin du bureau tel que nous le connaissons explique sur le blog de Google Cloud Javier Soltero, vice-président et directeur général de Google Workspace. « Que vous retourniez au bureau, que vous travailliez de chez vous, en première ligne avec votre appareil mobile ou que vous vous connectiez avec des clients, Google Workspace est le meilleur moyen de créer, communiquer et collaborer », ajoute-t-il.

La nouvelle offre combine des outils tels que le chat, les e-mails, les appels vocaux et vidéo et la gestion de contenu affirme Google Cloud qui revendique pour G Suite plus de 2,6 milliards d’utilisateurs mensuels actifs (grand public, entreprise et éducation).

Autre nouveauté, la possibilité pour les utilisateurs de Google Docs, Sheets et Slides de prévisualiser un fichier lié sans ouvrir un nouvel onglet. De plus, lorsqu’un utilisateur mentionne quelqu’un dans un document, une « puce intelligente » affiche des détails de cette personne, y compris pour les individus extérieurs à l’entreprise et suggère des actions telles que son ajout à la liste de contacts où établir une communication avec elle par chat, email ou vidéo.

Dans les semaines à venir, Google Workspace permettra également aux utilisateurs de créer et de collaborer via Google Docs, Sheets et Slides dans une salle de Google Chat, encore une fois sans changer d’onglet ou d’outils « afin de permettre à tous les utilisateurs d’avoir la même visibilité sur un travail en cours ». Dans les prochains mois, ces applications bénéficieront par ailleurs de Meet picture-in-picture.

Pour bien marquer ces évolutions, tout cela s’accompagne de nouvelles icônes à quatre couleurs pour Gmail, Drive, Calendar, Meet et Docs, Sheets et Slides.

Réservées aux clients payants, toutes les nouvelles fonctionnalités seront étendues plus tard aux consommateurs « pour les aider à créer un groupe de quartier, gérer un budget familial ou planifier une célébration ». Le monde de l’enseignement et les associations à but non lucratif, bénéficieront quant à elles de Google Workspace « dans les prochains mois ». D’ici-là ils continueront à utiliser G Suite for Education et G Suite for Nonprofits.