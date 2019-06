Nutanix profite moins que les autres fournisseurs de la forte croissance de l’hyperconvergence dans le monde. C’est ce qui ressort du dernier baromètre d’IDC consacré à ce marché. Selon lui, le marché des systèmes convergés a progressé de 19,3% pour atteindre 3,75 milliards de dollars au premier trimestre. Mais comme l’explique Sebastian Lagana, directeur de la recherche, Infrastructure Platforms and Technologies au cabinet d’analyse : « Les infrastructures hyperconvergées restent le principal moteur de la croissance sur le marché des systèmes convergents. La complexité opérationnelle réduite, la facilité de déploiement et l’excellente compatibilité avec les environnements de cloud hybride continuent de favoriser l’adoption de l’interface HCI pour un large éventail de clients et de charges de travail ». En croissance de 46,7% sur un an, le marché des systèmes hyperconvergés (tableau 1) enregistre un chiffre d’affaires de 1,82 milliards de dollars et représente 48,6% du marché total des systèmes convergés.

Dell domine largement ce marché où les 64% de croissance de ses revenus, qui atteignent sur le trimestre 586,7 millions de dollars, lui permettent de détenir une part de marché de 32,2%, en hausse de 3,4 points. Deuxième du Top 3, avec 255,7 milliards de dollars Nutanix doit se contenter de 1,9% de croissance et d’une part de marché de 14%, en recul de 6,2 points. Enfin, grâce à une croissance de ses ventes de 37%, HPE enregistre un chiffre d’affaires de 83,5 millions de dollars et détient une part de marché de 4,6%, contre 4,9% un an plus tôt. Les autres constructeurs enregistrent globalement une croissance de 56,4% et s’octroient une part de marché de 49,2%.

Si l’on s’en tient aux seuls logiciels, (tableau 2) c’est VMware qui domine avec une part de marché de 41,1%, atteinte grâce à ses 66,3% de croissance et à ses 750,7 millions de dollars enregistrés au cours du trimestre. En deuxième position on trouve à nouveau Nutanix, ses 526,5 millions de dollars lui accordant une part de marché de 28,9%, en baisse de 3,3 points sur un an. On notera que sa belle croissance, soit 31,4% est inférieure à celles des autres fournisseurs, le troisième, HPE, affichant une progression de 36,2% et les autres acteurs enregistrant globalement 40,3% de croissance.

Top 3 Companies, Worldwide Hyperconverged Systems as Branded, Q1 2019 ($M) Company 1Q19 Revenue 1Q19 Market Share 1Q18 Revenue 1Q18 Market Share 1Q19/1Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologies a $586.7 32.2% $357.7 28.8% 64.0% 2. Nutanix $255.7 14.0% $250.9 20.2% 1.9% 3. HPE $83.5 4.6% $60.1 4.9% 37.0% Rest of Market $898.5 49.2% $574.4 46.2% 56.4% Total $1,824.5 100.0% $1,244.0 100.0% 46.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, June 25, 2019

Notes:

a – Dell Technologies represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.