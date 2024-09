Spécialisé à son démarrage en 2018 dans la sauvegarde des environnements Nutanix, Hycu a depuis considérablement élargi son champ d’intervention. Après les environnements Nutanix, l’éditeur s’est ouvert aux environnements multicloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud…). Depuis deux ans, il s’emploie à étoffer son offre pour améliorer sa couverture dans les environnements SaaS.

L’éditeur revendique ainsi la disponibilité d’outils de restauration pour les composants critiques d’une soixantaine d’applications SaaS, parmi lesquelles Google Workspace ou Microsoft 365, mais aussi Docusign, GitHub, GitLab, Salesforce, Terraform, la gamme Atlassian Confluence, Atlassian Jira, Okta CIAM, Okta Workforce Identity Cloud… Dernière annonce en date : la prise en charge de Microsoft Entra ID.

Une démarche qui lui ouvre de nouvelles portes dans le channel IT. Car à chaque fois qu’il ajoute une nouvelle application à la liste de celles qu’il est capable de sauvegarder et de restaurer, il devient un nouveau fournisseur potentiel pour les partenaires de l’entreprise qui l’édite.

Hycu a ainsi récemment formalisé des partenariats avec Valliantys, un prestataire de services spécialisé dans les environnements Atlassian, et Point Base, un partenaire d’Okta. Deux recrues qui s’ajoutent à la vingtaine de partenaires qui relaient déjà les solutions de l’éditeurs en France. Parmi lesquels des acteurs tels que Spie ICS, SCC, CFI, Devoteam…

Nommé « visionnaire » pour la troisième année consécutive dans l’édition 2024 du Quadrant magique Gartner pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise (parue en juillet dernier), Hycu revendique la croissance la plus rapide dans le secteur de la protection des données multicloud et multi-SaaS

Cinq ans après son implantation en France, Hycu s’y porte bien : son responsable des ventes Europe du Sud, Vavier Stern (photo), revendique 600 clients. L’éditeur explique en conquérir plus d’une centaine de nouveaux chaque année. L’éditeur ne communique pas son chiffre d’affaires. Le site LeadIQ l’évaluait toutefois à 75 millions de dollars en juillet dernier avec un effectif de 254 employés.