Peu de changements dans cette édition 2024 du Quadrant magique pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise par rapport à l’édition 2023. Veeam, Commvault, Rubrik, Cohesity et Dell Technologies

Dans le carré des leaders, Veeam conserve sa première place sur l’axe de l’exécution et Rubrik la sienne sur l’axe de la vision. Commvault, Cohesity et Veritas les suivent dans un mouchoir de poche, devançant plus nettement Dell Technologies, retrait sur les deux axes. Les positions demeurent inchangées d’une année sur l’autre, à l’exception de Veritas qui recule de la deuxième à la quatrième place sur l’axe de la vision.

Dans le carré des visionnaires, même trio composé de Druva, HYCU et IBM, à la différence qu’IBM ferme désormais la marche sur l’axe de la vision alors qu’il apparaissait en tête (devant Veeam) en 2023.

Arcserve perd en capacité d’exécution, redescendant du carré des challengers à celui des acteurs de niche. Il rejoint ainsi Unitrends (Kaseya), Microsoft et Open Text. Acronis, qui a fait le choix de se concentrer sur le marché MSP et les points de terminaison, sort du quadrant.

Parmi les événements majeurs intervenus au cours de l’année écoulée, on notera l’annonce en février dernier de l’acquisition de Veritas par Cohesity, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année. Cohesity espère ainsi élargir considérablement sa base installée tout en préservant sa capacité à innover.

Gartner note que les fournisseurs de solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise tendent à adapter rapidement leurs offres pour tenir compte de la demande et de l’évolution du marché. Voici quelques-unes des tendances qui animent le marché.

Gartner constate ainsi que les fournisseurs de sauvegarde ont de plus en plus tendance à héberger eux-mêmes leurs plates-formes de gestion centralisées.

L’utilisation de l’IA générative se répand rapidement pour une automatisation accrue de la récupération et une simplification de l’administration. Les éditeurs investissent également dans des algorithmes d’apprentissage machine pour doper leurs capacités de détection des ransomware et pour améliorer le support client.

Les fournisseurs ne cessent d’étendre leur couverture à de nouveaux services cloud et de nouvelles applications cloud natives pour revendiquer une protection réellement multicloud. De même, ils investissent dans des services de sauvegarde sous forme de service (BaaS) capables de protégés aussi bien les environnements sur site, que IaaS, PaaS et SaaS.

Ainsi, Gartner formule quelques prévisions marché à moyen terme. Le cabinet s’attend à ce que d’ici à 2028, 75 % des grandes entreprises (plus de 1.000 personnes) utiliseront une solution unique pour la sauvegarde et la récupération des données logées sur site et celles situées dans l’infrastructure cloud, contre 20 % en 2024.

D’ici à 2028, la sauvegarde des applications SaaS sera une priorité critique pour trois entreprises sur quatre, contre moins d’une sur six aujourd’hui.

D’ici à 2028 toujours, 90% des produits de sauvegarde et de restauration d’entreprise intégreront une technologie de détection et d’identification des cybermenaces, contre moins de 45% en 2024.

D’ici 2028, 75% des grandes entreprises adopteront la sauvegarde en tant que service (BaaS) pour sauvegarder les charges de travail dans le cloud et sur site, contre 15 % en 2024.

Enfin, d’ici 2028, 75% des produits de sauvegarde et de restauration d’entreprise intégreront l’IA générative (GenAI), contre moins de 5 % en 2024.