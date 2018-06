Profitant du CEBIT, Huawei a annoncé le lancement d’une solution de cloud hybride pour Microsoft Azure Stack.

Elle propose un modèle d’application, un portail libre-service et des API identiques au cloud public d’Azure. Grâce au déploiement sur site des ressources et services d’Azure, la solution garantit la conformité d’Azure avec l’Azure Stack local. La plateforme matérielle est bâtie sur les serveurs FusionServer V5 et les commutateurs CloudEngine du constructeur chinois. Fonctionnant avec des processeurs Intel Xeon Scalable (évolutifs), le FusionServer supporte jusqu’à 16 lecteurs de données. Les disques SSD avec spécification NVMe de haute performance de Huawei fournissent une grande capacité de mémoire cache. Ces caractéristiques devraient permettre au FusionServer d’améliorer la performance système globale.

Le CloudEngine fournit des réseaux de commutation 10 G/25 GE avec moins de connecteurs, de câbles et de ports. La solution s’accompagne également du gestionnaire de réseau eSight de Huawei permettant une gestion unifiée et des serveurs et des commutateurs. Enfin, le système FDM de Huawei diagnostique et analyse de manière automatique les erreurs de l’unité centrale de traitement, de la mémoire et de la carte PCIe et propose des suggestions pour une exploitation et un entretien plus efficaces.

« La transformation numérique de l’entreprise progresse pour atteindre de nouveaux niveaux de complexité et implique de plus en plus de secteurs d’industrie. Les charges de travail des services sont de plus en plus diversifiées et s’accompagnent de changements qui arrivent plus rapidement que par le passé. Ces facteurs font de la plus haute efficacité de calcul et de l’agilité les nouveaux moteurs des innovations du secteur de l’informatique. La solution de cloud hybride pour Azure Stack de Microsoft, lancée par Huawei résout cette fois des problèmes causés par des différences dans l’architecture privée et publique du cloud et améliore considérablement l’efficacité de calcul et l’agilité entre les clouds publics et privés », explique dans un communiqué Qiu Long, président de la ligne des produits de serveurs informatiques de Huawei. « À l’avenir, Huawei poursuivra son travail avec ses partenaires industriels afin d’améliorer continuellement l’efficacité et l’agilité du cloud hybride et fournir aux clients, conjointement avec ses partenaires, des solutions innovantes pour aider nos clients à répondre aux exigences réglementaires et à la puissance de calcul nécessaire pour gérer diverses charges de travail telles que l’IdO, le big data et l’intelligence artificielle. Ensemble, nous aiderons nos clients à accélérer la transformation numérique. »