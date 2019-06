HPE s’est engagé à offrir l’ensemble de son portefeuille de produits en tant que service d’ici 2022 au travers de son offre GreenLake rapporte Channelweb.

S’exprimant à l’occasion d’HPE Discover, le CEO de la firme de Palo Alto, Antonio Neri, a indiqué une refonte de l’activité qui débouchera sur une « société en tant que service ». « Nous sommes à un point d’inflexion sur le marché », a-t-il déclaré. « Tout le monde reconnaît que les clients veulent que la technologie soit fournie en tant que service, mais ils la veulent également selon leurs conditions. L’approche unique d’HPE en tant que service, qui donne aux clients le choix, la flexibilité et le contrôle, contribue au succès retentissant de GreenLake. »

De son côté, le responsable du channel d’HPE, Paul Hunter a déclaré que le générateur de devis GreenLake sera mis à jour afin de générer un devis en à-peu-près 15 minutes. Il a indiqué à nos confrères que GreenLake était le segment à la croissance la plus rapide, avec 400 opportunités de contrat dans les tuyaux via le channel. Il a ajouté que HPE rendait GreenLake plus accessible aux partenaires et aux clients en construisant un ensemble de packages, plutôt que d’imposer aux clients de configurer eux-mêmes chaque élément de la solution. « Nous réduisons les fonctionnalités, ce qui augmente la vitesse et la facilité avec laquelle nos partenaires sont capables de comprendre, vendre, livrer et contracter », a conclu Paul Hunter.