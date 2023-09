HPE se prépare à faire évoluer son organisation pour accélérer sa stratégie de cloud hybride. L’entreprise annonce la création d’une business unit « Hybrid Cloud », qui rassemblera la plateforme HPE GreenLake, les technologies et services de HPE Storage, HPE GreenLake Cloud Services Solutions et l’unité de direction technique.

« Ce nouveau groupe accélérera notre stratégie de cloud hybride en proposant un portefeuille unique de services de stockage, de logiciels, de données et de cloud sur la plateforme HPE GreenLake », commente le PDG Antonio Neri dans un article de blog. Ces changements « permettront des intégrations plus étroites qui profiteront à nos clients et partenaires et stimuleront l’innovation », ajoute-t-il.

La direction de cette nouvelle unité est confiée à Fidelma Russo (photo), directrice technique (CTO) d’HPE. « Au cours des deux dernières années, Fidelma a dirigé l’équipe qui a créé la plateforme HPE GreenLake, qui constitue désormais l’offre centrale de toutes nos solutions de cloud hybride, et a développé, testé et intégré de nouveaux services et les a lancés sur la plateforme », rappelle le PDG.

Au sein de la nouvelle entité, Tom Black dirigera l’équipe Cloud privé et reportera directement à Russo. Responsable de l’activité stockage, il a lancé avec succès l’an dernier la gamme HPE Alletra et introduit les premières offres de stockage en tant que service.

Cette restructuration s’accompagne par ailleurs de deux départs : Vishal Lall, directeur général de HPE GreenLake et du groupe Cloud Solutions quitte l’entreprise, tout comme Pradeep Kumar, directeur général de HPE Services, qui part en retraite.

Ces changements de structure opérationnelle et d’équipe de direction entreront en vigueur le 1er novembre 2023, date de début de l’exercice 2024.

« Notre plate-forme de cloud hybride HPE GreenLake est un facteur clé de notre performance financière », avait souligné Fidelma Russo lors des derniers résultats trimestriels.

Au troisième trimestre, les revenus récurrents annualisés (ARR) liés aux services d’abonnement représentaient 1,3 Md$, en hausse de 48% sur un an. Alors que le chiffre d’affaires était quasi stable (+0,7%) à 7 Md$. Quant à la valeur totale des contrats GreenLake sur les douze derniers mois, elle s’établissait à 12 Md$, après avoir triplé au cours des trente derniers mois.

Alors que HPE concrétise sa promesse de fournir tout son portefeuille sous forme de services sur la base du modèle opérationnel du cloud, la plateforme GreenLake et le cloud hybride viennent logiquement cimenter la nouvelle organisation.