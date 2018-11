A l’occasion de l’événement HPE Discover 2018 Madrid qui se déroule actuellement dans la capitale espagnole, HPE a annoncé HPE Composable Cloud rapporte Channel Futures. Il s’agit d’une plateforme de cloud hybride ouverte qui intègre un système rack HPE ProLiant DL 380, une pile logicielle qui comprend notamment OneView (pour le calcul, le stockage et le réseau), Infosight (qui ajoute des fonctionnalités d’IA) et OneSphere (la gestion du cloud hybride). Rappelons qu’OneSphere prend en charge les services de cloud public, notamment AWS et Microsoft Azure, ainsi que la gestion sur site qui inclut les environnements VMware, et Kubernetes (via Red Hat OpenShift) s’exécutant dans VMware mais aussi dans le cloud public AWS.

Le système rack HPE Proliant DL 380 peut inclure plusieurs serveurs dans un rack et plusieurs racks peuvent être interconnectés, notamment à l’aide d’une mise en réseau définie par logiciel basée sur l’acquisition en juillet de Plexxi.

Le constructeur annonce également HPE SimpliVity with Composable Fabric, son infrastructure hyperconvergée (HCI) dotée comme son nom l’indique d’une structure composable.

HPE Composable Cloud sera initialement déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et en Australie à compter du prochain trimestre. L’offre HPE SimpliVity avec Composable Fabric sera quant à elle proposée dans ces mêmes régions dès le mois prochain.