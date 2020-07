HPE va « accélérer l’innovation » en fusionnant les R&D de SimpliVity et de Nimble Storage dHCI Cette fusion va se traduire par le départ d’une partie importante des salariés de Simplivity le 24 juillet rapporte CRN.

« L’unification de notre stratégie de R&D pour HPE Nimble Storage dHCI et HCI (infrastructure hyperconvergée) permettra aux clients de bénéficier d’une expérience cohérente et meilleure à travers le cloud hybride, les AIOps, le support, l’automatisation et la gestion du cycle de vie pour tous leurs cas d’utilisation d’HCI », affirme HPE dans document transmis à nos confrères. « Dans le cadre de ce plan, il y aura une réduction des effectifs de HPE HCI, mais nous ne divulguons pas le nombre de membres de l’équipe concernés. »

Selon des sources internes à HPE, les membres de SimpliVity ont été informés des compressions d’effectifs lors d’une conférence téléphonique le 13 juillet avec Patrick Osborne, vice-président et directeur général des infrastructures hyperconvergées de HPE, et Joshua Dion, vice-président de l’ingénierie hyperconvergée de HPE. Toujours selon ces sources, les licenciements toucheraient une partie importante de l’équipe de développement du site de Westborough (Massachusetts), l’ancien siège de SimpliVity. Une partie du support et du développement serait délocalisé à Bangalore en Inde. Interrogée par nos confrères à ce sujet, HPE a refusé de s’exprimer.

La société a en revanche expliqué que les entreprises souhaitaient désormais étendre la technologie HCI à de nouveaux cas d’utilisation, notamment en périphérie, aux applications stratégiques et aux charges de travail mixtes à grande échelle, ce qui nécessitait d’évoluer vers une infrastructure hyperconvergée optimisée pour Edge et une infrastructure hyperconvergée désagrégée. En conséquence, l’entreprise de Palo Alto a déclaré qu’elle « réalignait sa stratégie HCI pour concentrer HPE SimpliVity sur les applications générales, les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour Edge, et la solution HPE Nimble Storage dHCI pour les besoins en HCI désagrégée des grandes entreprises et des entreprises du marché intermédiaire pour leurs applications critiques et leurs charges de travail mixtes à grande échelle. »

HPE a acquis SimpliVity en 2017 pour 650 millions de dollars, une montant bien en dessous des rumeurs d’alors qui évoquaient un chèque astronomique de 3,8 à 3,9 milliards de dollars.

Selon IDC, les systèmes hyperconvergés ont rapporté à HPE 119 millions de dollars au cours du premier trimestre, soit une hausse de 43% d’une année sur l’autre. Cette croissance a permis à la société de conquérir 6% du marché mondial de l’hyperconvergence, contre 4,5% un an plus tôt. Elle se classe ainsi troisième du marché derrière Dell (33,6%) et Nutanix (13,1%).