Le redémarrage du marché des PC a permis à HP de renouer avec la croissance lors de son troisième trimestre fiscal, après un second déjà presque à l’équilibre (-0,8%). Sur les trois mois de mai à juillet, le constructeur a enregistré un chiffre d’affaires de 13,5 Md$, en hausse de 2% sur un an et de 3% en devises constantes.

« Nous sommes satisfaits de notre retour à la croissance des revenus et fiers des innovations livrées au cours du trimestre, notamment le lancement de notre gamme de PC IA de nouvelle génération », a commenté le PDG de HP Enrique Lores dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires des Systèmes personnels s’est élevé à 9,4 Md$, en hausse de 5 % et avec un Marge opérationnelle de 6,4%. La demande pour les PC d’entreprise a repris de la vigueur avec une hausse de 6% des livraisons et de 8% des revenus. Les expéditions pour le grand public on en revanche chuté de 6% et les revenus de 1%.

Le chiffre d’affaires de l’activité impression a baissé de 3% à 4,1 Md$, avec une marge opérationnelle de 17,3% contre 18,6% un an plus tôt. Le nombre global d’unités livrées a baissé de 2%, stables pour le grand public et en baisse de 4% pour les entreprises. Les revenus ont progressé de 2% sur le segment grand public et baissé de 5% sur le segment professionnel. Les revenus des fournitures sont en baisse de 2%.

Lors de ses échanges avec les analystes, Enrique Lores a qualifié le marché émergent des PC IA d’« incroyable opportunité de croissance » pour les partenaires de distribution, invités à rejoindre les programmes de formation et de certification HP Future Ready AI, lancés au printemps dernier. Le PDG prévoit que leur adoption sera plus rapide sur le segment grand public que professionnel. Il s’attend aussi à ce que les PC IA représentent la moitié des ventes de PC trois ans après leur lancement et entrainent une augmentation de prix moyenne comprise entre 5 et 10 %.

Plus tôt dans le mois, le numéro un mondial des PC Lenovo a publié un chiffre d’affaires en hausse de 11% pour sa division Intelligent Devices Group (PC, tablettes et smartphones). Le groupe chinois s’est dit déterminé à dominer le marché mondial des PC IA.