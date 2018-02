C’est une révolution, le numéro un du PC Windows, HP Inc, va étoffer son offre DaaS (Device as a Service) avec des terminaux Apple (iPhone, iPad et MacBook Pro). Une offre qui devrait être étendue au channel indique CRN.

Si l’on excepte les détachables, le champion du PC est un acteur mineur sur le marché des tablettes et des smartphones (où il n’est représenté que par l’Elite x3), alors que les terminaux mobiles se multiplient en entreprise. Par ailleurs, beaucoup de directions informatiques doivent gérer à la fois des équipements sous Windows 10 et des terminaux sous iOS ou macOS. C’est pour répondre à ces enjeux que la firme de Palo Alto s’est lancée dans cette nouvelle aventure. Dans un premier temps celle-ci ne concernera que l’Amérique du Nord. Il est cependant prévu de l’étendre ensuite au reste du monde en en s’appuyant sur le channel « dans le courant de l’année prochaine » comme l’a expliqué à nos confrères le directeur général de l’entité Emerging Compute solutions d’HP, Michael Park.

Le constructeur, qui a signé un accord de distribution avec la firme à la pomme, compte bien roder la nouvelle version de l’offre DaaS avant de la confier aux partenaires qui pourront l’enrichir avec leurs propres services.

Lancée en septembre 2016, l’offre Device as a Service est proposée en trois versions : Standard, Advance et Premium. Le constructeur peut prendre en charge la totalité du cycle de vie, depuis la définition des besoins jusqu’au retrait du matériel en fin de contrat, en passant par la configuration, le déploiement, le support, le SAV, la maintenance, la gestion des accès WiFi, les mises à jour matérielles et logicielles, la définition et l’application des politiques de sécurité etc. A l’issue du contrat dont la durée est définie en accord avec le client, le matériel est remplacé par du neuf.

Cette offre Device as a Service nouvelle mouture est une aubaine pour Apple qui poursuit inéluctablement sa progression avec des partenaires comme Cisco, IBM, Accenture, Deloitte et SAP.