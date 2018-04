Dans un marché du PC parfaitement stable (alors que les révisions initiales penchaient pour un recul de 1,5%) avec 60,4 millions d’unités livrées au premier trimestre, deux constructeurs se démarquent en affichant de la croissance : HP Inc. et Dell.

Selon IDC, qui précise toutefois que ces chiffres ne sont pas définitifs, grâce à ses 13,68 millions de PC livrés le constructeur de Palo Alto enregistre une croissance de 4,3% sur un an et s’octroie une part de marché de 22,6% qui lui permet de conserver la tête du Top 5, devant Lenovo et sa part de marché stable de 20,4%.

Le constructeur texan quant à lui franchit le cap des 10 millions d’unités livrées et enregistre une croissance de 6,4%, ce qui lui permet de renforcer sa part de marché de 1,0 point à 16,9%.

Les autres constructeurs ne sont pas à la fête. Acer voit ses ventes décliner de 7,7% et maintient de justesse sa quatrième place devant un Apple qui enregistre un recul de 4,8% de ses ventes. Les autres fabricants, dans leur ensemble, affichent une baisse de leurs livraisons de 3,9%.

Si HP Inc. et Dell font de bonnes opérations et si Lenovo ne s’en sort pas trop mal, c’est surtout au marché professionnel qu’ils le doivent indique IDC qui constate la poursuite de l’effet Windows 10. Le cabinet note toutefois une légère amélioration des ventes grâce aux PC de jeux et la bonne tenue des notebooks premium sur le marché grand public.

Sur un plan géographique, IDC note une croissance de toutes les catégories de produit, y compris les desktops qui profitent de la bonne santé du marché du gaming et d’un rafraîchissement des équipements dans certaines sous-régions.

Top Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-On-Year Growth, First Quarter of 2018(Preliminary results) (Shipments are in thousands of units) Company 1Q18 Shipments 1Q18 Market Share 1Q17 Shipments 1Q17 Market Share 1Q18/1Q17 Growth 1. HP Inc 13,676 22.6% 13,108 21.7% 4.3% 2. Lenovo 12,305 20.4% 12,300 20.4% 0.0% 3. Dell Inc 10,190 16.9% 9,573 15.9% 6.4% 4. Acer Group 4,085 6.8% 4,428 7.3% -7.7% 5. Apple 4,000 6.6% 4,201 7.0% -4.8% Others 16,128 26.7% 16,787 27.8% -3.9% Total 60,383 100.0% 60,397 100.0% 0.0% Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, April 11, 2018

