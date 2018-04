HPE annonce sur son blog avoir fait l’acquisition de RedPixie. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. RedPixie assure du consulting ainsi que des applications et des services aux entreprises souhaitant migrer des charges de travail vers le cloud public. Basée à Londres, la firme créée en 2010 emploie 76 salariés, consultants, architectes cloud et data scientists. Elle s’est notamment spécialisée dans le développement et la gestion de solutions de cloud hybride Microsoft Azure pour le secteur de la finance. Elle compte des entreprises comme KPMG ou l’assureur Hiscox parmi ses clients.

RedPixie sera intégrée à l’entité services Pointnext de HPE. Sur le blog du constructeur, la directrice générale de Pointnext, Ana Pinczuk explique que l’acquisition va renforcer le portefeuille de services de conseil et de développements cloud native, un marché qui pèse aujourd’hui 6 milliards de dollars et affiche une croissance annuelle de 18%. « La réalité aujourd’hui est que les entreprises sont confrontées à un mode hybride. Certaines charges de travail sont mieux adaptées au cloud public, certaines nécessitent un environnement de cloud privé et d’autres ont besoin de rester dans une infrastructure traditionnelle sur site. Trouver le bon mix permettra aux entreprises d’analyser rapidement les données, de gérer efficacement leurs charges de travail et en fin de compte, d’accélérer leurs résultats commerciaux en établissant de nouveaux business models, en créant de nouvelles expériences pour les clients et les salariés, et en améliorant la performance opérationnelle », estime la dirigeante.