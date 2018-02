Au cours du quatrième trimestre, Hortonworks a généré pour la première fois de sa création en 2011 un cash flow positif. Ce dernier s’élève à 6,4 millions de dollars contre un trou dans la trésorerie de 0,6 millions de dollars un an plus tôt. Supérieur aux prévisions, le chiffre d’affaires s’élève à 75 millions de dollars, en hausse de 44% sur un an. Il s’agit des revenus les plus élevés enregistré par la société jusqu’à présent. Les souscriptions s’élèvent à 57,8 millions de dollars (en hausse de 63 % par rapport à l’exercice précédent) et représentent 77 % du chiffre d’affaires total, ce qui rapproche Hortonworks de son objectif à long terme d’avoir un mix souscriptions/services équivalent à 80/20. Le bénéfice brut est de 53,6 millions de dollars, contre 34,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2016. L’éditeur enregistre toutefois une perte opérationnelle de 48,2 millions de dollars, contre une perte de 57,1 millions de dollars un an auparavant.

Sur l’ensemble de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires atteint 261,8 millions de dollars (+42%) et le bénéfice brut 180 ,7 millions de dollars, contre 112,3 millions de dollars un a plus tôt ; le tout pour une perte opérationnelle de 204,5 millions de dollars, contre un déficit de 251,7 millions de dollars en 2016.