La fusion annoncée au mois d’octobre entre Hortonworks et Cloudera n’est pas du goût de tous les actionnaires. La transaction, qui verra les investisseurs de Cloudera détenir 60% des actions la nouvelle société et ceux d’Hortonworks les 40% restants, doit encore être approuvée par les actionnaires des deux entreprises. La future entité conservera le nom de Cloudera. L’opération telle que prévue valorise cette dernière à environ 5,2 milliards de dollars.

Selon Alex Victor, un investisseur d’Hortonworks, les documents invitant les actionnaires à approuver la transaction « contiennent des informations matériellement incomplètes et trompeuses » sur les prévisions financières de la nouvelle entité. Il estime que les actionnaires d’Hortonworks – qui recevront 1,305 actions ordinaires de Cloudera pour chaque action détenue – seront spoliés et perdront 16% de la valeur prévue de 52,22 dollars par action nouvelle. L’investisseur a engagé des poursuites contre Hortonworks et sept administrateurs de la société, dont le CEO Rob Bearden. Il tente à présent de rassembler d’autres actionnaires mécontents (environ 83 millions d’actions ordinaires d’Hortonworks sont détenues par des centaines, voire des milliers de personnes) afin de lancer un recours collectif contre la société.

La plainte déposée devant un tribunal californien indique que certaines informations relevées dans le document S-4 remis à la SEC enfreindraient les règles de cette dernière, et que les administrateurs nommés dans le document auraient examiné et autorisé celui-ci sans divulguer aux actionnaires les informations indispensables.