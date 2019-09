Le port de Marseille Fos a accueilli le 17 septembre 2019 la réunion de restitution de l’expérimentation de la technologie Blockchain pour le transport de fret à l’échelle de l’axe Méditerranée- Rhône-Saône (MeRS).

Sécuriser la chaine de transport.

Ce projet, porté par la Délégation Interministérielle au développement de l’axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône dans le cadre des travaux autour de la Stratégie nationale portuaire impulsés par le gouvernement, vise à expérimenter un démonstrateur pilote pour tester la sécurisation de la chaîne de transport digitale afin d’améliorer la fluidité, la sureté et la compétitivité de la chaîne logistique et de l’acheminement intermodal de marchandises sur l’axe Rhône / Saône

Dématérialiser le processus et la chaine logistique.

Les sociétés MGI, BuyCo et KeeeX* ont testé avec succès, au cours du 1er semestre de l’année 2019, la dématérialisation de processus export complets entre Lyon et le Grand Port Maritime de Marseille, axe logistique majeur pour la France. La technologie blockchain utilisée, intitulée KeeeX Stories, permet de consigner les séquences authentifiées et vérifiables de l’ensemble de la chaîne logistique pour le transport de conteneurs sur l’axe Rhône-Saône-Méditerranée (événements et documents produits et consommés par les parties). Les tests réalisés l’ont été notamment grâce à la participation des sociétés KemOne, Alteo et Transcausse, et à celle des sociétés de transport routier et fluvial impliquées.

Améliorer la traçabilité et mesurer l’empreinte écologique.

Le dispositif permet le partage anticipé de documents, de photographies authentifiées, d’événements caractéristiques et d’informations prévisionnelles (sur le chargement des conteneurs, leur poids, leur origine et leur destination…), ce qui permet d’optimiser le processus logistique dans son ensemble, de fournir de nouveaux services et d’anticiper sur des besoins de traçabilité en constante évolution. Par exemple, la solution permet l’exploitation de données provenant des navires (mesures de pollution ou CO2, certificats…) et la continuité avec des besoins de traçabilité pour la logistique urbaine du dernier kilomètre et la mobilité urbaine.

Partager une plateforme de transport multimodal.

Les informations traitées lors des tests dépassent le strict cadre des informations actuellement échangées (dans des conditions parfois non optimales) dans la même situation. La mise à disposition d’une application mobile permettant le flashage de QRCodes, la reconnaissance de caractères, la saisie facile de texte et de dates ouvre des possibilités de nouvelles sources de valeur (pour les chargeurs, les commissionnaires de transport, les transporteurs routiers assurant le pré et le post acheminement, les transporteurs fluviaux ou ferroviaires ainsi que pour l’administration des douanes). La création de données systématiquement authentifiées, datées et vérifiables permet d’engager les participants sans inquiétude dans un processus numérique. Cela engendre donc des gains importants pour l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique, et permet d’envisager un passage à l’échelle maitrisé.

Démontrer l’excellence française en innovation portuaire.

Ce projet pilote a été financé par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), VNF (Voies Navigables de France), CNR (Compagnie Nationale du Rhône), et le GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) qui en a par ailleurs assuré la coordination de sa faisabilité. Ce projet a été référencé par Le French Smart Port in Med, démarche de déploiement de l’écosystème d’innovation portuaire copilotée par le Port de Marseille Fos, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et Aix-Marseille Université.

*La réalisation de l’expérimentation a été confiée à trois entreprises spécialisées dans les

domaines de la logistique, des solutions numériques au service de la chaîne de transport et

de la technologie Blockchain :

-Marseille Gyptis International (MGI), éditeur de logiciels spécialisés dans le suivi de marchandises dans les ports maritimes et les aéroports, apporte ses connaissances sur la collaboration portuaire. Avec leur vision « Connecter les supply chains à travers un système intelligent permettant la visibilité et la fluidité door-to-door de la marchandise », MGI est leader du développement du Cargo Intelligent System (CIS)Ci5.

-BuyCo, plateforme collaborative pour les importateurs et exportateurs, simplifie les processus opérationnels du transport en conteneur ;

-KeeeX, propose l’utilisation de la blockchain et l’ajout à un fichier des métadonnées de confiance et d’exploitation pour créer des originaux numériques et des séquences inviolables de documents, événements et données ainsi « augmentés » et protégés.