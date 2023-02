Le bureauticien Groupe ARJ annonce le rachat de son homologue Groupe Delta. Les deux groupes se connaissent bien : ils sont proches géographiquement – l’un est basé à Créteil dans Val-de-Marne, et le second à Marcoussis, dans l’Essonne – et font la même taille (8,5 M€ de chiffre d’affaires annuel).

Seule différence notable : alors que Groupe ARJ est presqu’exclusivement tourné vers les systèmes d’impression, Groupe Delta cumule le métier de bureauticien avec celui de revendeur IT. Une activité IT démarrée de zéro il y a huit ans et que le Groupe Delta a hissée depuis au niveau de son activité bureautique, densifiant au passage la taille de ses clients.

C’est précisément cette activité IT et l’expertise associée que Groupe ARJ convoitait, comme le confirme Morgan Djorno, son président. Pour lui, l’enjeu est désormais de déployer ce savoir-faire au sein des filiales du groupe.

Il est également prévu de relancer l’activité bureautique de Groupe Delta, en perte de vitesse. Groupe ARJ pourra s’appuyer pour cela sur le succès de son label Green ARJ, lancé pendant le Covid, qui lui a permis de gagner des marchés publics en misant sur le reconditionnement.

Il est prévu que les équipes franciliennes de Groupe Delta rejoignent celles de Groupe ARJ sur son site de Créteil. Seuls les techniciens informatiques, qui étaient sur un site secondaire, restent à Marcoussis. De même au passage d’une implantation à Bordeaux. Après une période d’accompagnement de quelques mois, le dirigeant de Groupe Delta quittera l’entreprise pour un autre projet. Groupe Delta poursuivra son activité en tant que filiale autonome sous sa propre marque.

Pour financer cette acquisition, Morgan Djorno a fait rentrer un fonds, Socadis, l’été dernier qui a pris une part minoritaire du capital du groupe. Au passage, Bpifrance, qui accompagne l’entreprise dans le cadre dans sa démarche green et via son label BPI Excellence, a également participé au tour de table sous la forme d’un prêt.

Ce n’est pas la première acquisition de Groupe ARJ. Depuis que Morgan Djorno a acheté ARJ en 2015, alors qu’il n’était pas encore trentenaire, il a mené deux opérations de croissance externe : celles de Copie Dev en 2018 et Copie Fax en 2019. Deux opérations qui ont permis à l’entreprise de passer de 900 K€ de chiffre d’affaires en 2015 à 8,5 M€ en 2022.

Cette nouvelle acquisition permet donc au Groupe ARJ de monter 17 M€ de chiffre d’affaires avec un effectif de 73 personnes (dont 40 en provenance de Groupe Delta). Il revendique désormais quelque 3.000 clients. Fort du soutien de Socadis, Morgan Djorno prépare d’ores et déjà d’autres acquisitions dans la perspective d’atteindre les 30 à 40 M€ d’ici à 2027.