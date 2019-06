Google va dépenser 2,6 milliards de dollars pour s’offrir la plateforme d’analyse Big Data de Looker Data Sciences rapporte le Silicon Valley Business Journal. Il s’agit de la plus grande acquisition du géant de Mountain View depuis celle du développeur de technologies smart home Nest Labs pour 3,2 milliards de dollars en 2014.

Looker, basé à Santa Cruz, a été évalué à environ 1,6 milliard de dollars après une levée de fonds intervenue en décembre. Parmi ses investisseurs figurent First Round Capital, Redpoint Ventures, Meritech Capital Partners , CapitalG et Kleiner Perkins.

La plateforme Looker est déjà associée à Google Big Query dans une offre adoptée par plus de 350 clients communs, parmi lesquels BuzzFeed, Hearst, King et Yahoo.

L’opération apporte surtout de nouveaux talents à la filiale d’Alphabet qui tente de rattraper ses rivaux Amazon et Microsoft dans le domaine du cloud. Selon nos confrères, cette initiative est à mettre au crédit de Thomas Kurian, l’ancien dirigeant d’Oracle qui a remplacé Diane Greene à la fin de l’année dernière à la tête de Google Cloud. A cette époque, Amazon possédait 32% du marché du cloud selon Canalys, devant Microsoft (13,7%), Google occupant la troisième place avec 7,6%.

« La combinaison de Google Cloud et de Looker permettra aux clients d’exploiter les données de manière innovante pour piloter leur transformation numérique », a déclaré Thomas Kurian en annonçant de la transaction. « La combinaison de Looker et de Google Cloud fait progresser notre mission que nous avons engagée depuis le début – habiliter les humains grâce à une utilisation plus intelligente des données », a estimé de son côté le CEO de Looker, Frank Bien. « Désormais, nous disposerons d’une plus grande portée, de davantage de ressources; et les esprits les plus brillants en matière d’analyse et d’infrastructure cloud collaboreront pour tracer un parcours plein de promesses pour nos clients et nos partenaires. »

Basé à Santa Cruz en Californie, Looker emploie environ 600 personnes.

Après les formalités d’usage et les approbations réglementaires, la transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année.