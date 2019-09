Google devrait-il se renforcer dans le cloud privé par le biais d’une acquisition ? C’est ce que suggère la plateforme d’analyse Trefis qui conseille à Alphabet d’acquérir le Nutanix.

« Alphabet, société mère de Google, a concentré ses efforts sur le développement de ses offres de cloud computing au cours des dernières années. Alors que le géant de la technologie a fait du bon travail en devenant le troisième acteur du segment en croissance rapide, nous pensons que la société devrait explorer des opportunités d’acquisitions stratégiques afin de renforcer sa position. À notre avis, Nutanix est un bon candidat à l’acquisition », écrit Trefis dans une note.

Rappelant que Google a recruté Thomas Kurian pour développer son activité cloud, les auteurs du document rappellent que la plupart des grands acteurs du cloud public ont établi des relations privilégiées avec des fournisseurs de cloud hybride ou les ont acquis (collaboration d’Amazon et de Microsoft avec VMware, rachat de Red Hat par IBM, interopérabilité entre les clouds de Microsoft et d’Oracle…).

« Google a publié sa propre plateforme de cloud hybride (appelée Anthos) en avril, mais l’entreprise a besoin d’un acteur établi sur le marché des centres de données pour atteindre son objectif de pénétration dans les clouds privés », indiquent les auteurs du document qui ajoutent que Nutanix pourrait s’intégrer à la stratégie de cloud hybride du géant de GooglePlex. D’autant que les deux entreprises sont désormais « alignées ». L’ancien responsable des produits et du développement de Nutanix, Sunil Potti, ayant rejoint Google au début de l’été et le vice-président et directeur de la technologie de Google Cloud, Brian Stevens, faisant désormais partie du conseil d’administration de Nutanix, « des catalyseurs clés de la conclusion d’un contrat » sont désormais en place estiment les analystes de Trefis.

Selon eux, l’acquisition profiterait également à Nutanix, qui subit un ralentissement de ses ventes en raison de problèmes liés à la force de vente et à la transition vers un modèle commercial par abonnement.

Trefis suggère même un prix d’acquisition. « Compte tenu de la valeur intrinsèque de Nutanix qui est de 6,3 milliards de dollars et de 3 milliards de dollars de synergies, le prix d’acquisition potentiel de Google s’élèverait à 9,3 milliards de dollars. » C’est grosso modo le double de la capitalisation boursière du spécialiste de l’hyperconvergence !

Interrogé par nos confrères de CRN, le CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey, a répondu qu’il s’agissait en grande partie de spéculations et que son entreprise ne commentait pas les spéculations. Il a ajouté que la solution Xi Frame – « bien accueillie par les clients et les prospects » – permettait de faire le lien avec le cloud de Google. « Nous exploitons l’hyperviseur de Google, de même que notre propre hyperviseur. (…) Nous travaillons en étroite collaboration avec Google sur Kubernetes. Nous verrons encore de nombreuses innovations sortir de ce partenariat », a-t-il conclu.