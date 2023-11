Sur le forum de support technique de Google Drive, près de 300 utilisateur·rice·s du service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud signalent que des fichiers ont ‘disparu’ de leur compte.

Une des personnes touchées, en Corée du Sud, a signalé le problème il y a une semaine et affirme avoir perdu six mois de travail : elle indique n’avoir plus accès qu’aux données datant de mai 2023 et antérieurement.

Sur le forum, une personne du service technique de Google Drive a posté le message suivant hier : « Nous enquêtons sur les rapports faisant état d’un problème affectant un sous-ensemble limité d’utilisateurs de ‘Drive for desktop’ et nous ferons le suivi avec d’autres mises à jour. En attendant : ne pas cliquer sur ‘Déconnecter le compte’ dans Drive pour ordinateur de bureau ; Ne pas supprimer ou déplacer le dossier de données de l’application ». Le message du support technique recommande également d’effectuer une copie du dossier de données de l’application sur son disque dur.

Comme quoi, le stockage dans le cloud n’est pas la panacée et la perte de données sensibles en ligne est à anticiper.