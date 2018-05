Retour à la croissance du marché des smartphones après la toute première baisse enregistrée au quatrième trimestre 2017.

Sur les trois premiers mois de 2018, les ventes ont atteint 383,50 millions d’unités, ce qui représente une croissance annuelle de 1,3%. Les smartphones pèsent ainsi 84% des 455 millions de téléphones livrés sur le trimestre. Gartner, qui publie ces chiffres, constate un plus grand attrait de la part des consommateurs pour les appareils les moins chers. « La demande pour des smartphones premium et haut de gamme continue de souffrir des avantages marginaux procurés par ces derniers », explique dans un communiqué Anshul Gupta, directeur de recherche au cabinet. « La demande pour les smartphones d’entrée de gamme de moins de 100 dollars et milieu de gamme de moins de 150 dollars augmente grâce à la meilleure qualité de ces modèles. » Gartner constate également une faiblesse persistante sur le marché chinois qui limite la croissance des grandes marques mondiales, y compris celles d’Oppo et Vivo, dont 70% des ventes sont réalisées en Chine.

Du côté des fabricants justement, Samsung voit ses ventes se contracter à cause des marques chinoises. Ses 78,56 millions de livraisons représentent une part de marché de 20,5%. Derrière le leader, Apple enregistre une progression de ses ventes qui frôlent les 54,06 millions d’unités, soit une part de marché de 14,1%. Gartner y voit la matérialisation des reports de ventes constaté au quatrième trimestre. Avec respectivement 40,43 millions et 28,50 millions de livraisons, Huawei et Xiaomi sont les grands gagnants du trimestre et voient leurs ventes progresser de 18,3% pour le premier et 124% pour le second. En revanche, Oppo enregistre une baisse de ses livraisons de 8,8% à 28,17 millions d’exemplaires.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 1Q18 (Thousands of Units)

Vendor 1Q18 Units 1Q18 Market Share (%) 1Q17 Units 1Q17 Market Share (%) Samsung 78,564.8 20.5 78,776.2 20.8 Apple 54,058.9 14.1 51,992.5 13.7 Huawei 40,426.7 10.5 34,181.2 9.0 Xiaomi 28,498.2 7.4 12,707.3 3.4 OPPO 28,173.1 7.3 30,922.3 8.2 Others 153,782.1 40.1 169,921.1 44.9 Total 383,503.9 100.0 378,500.6 100.0

Source: Gartner (May 2018)

Du côté des systèmes d’exploitation, on note une légère érosion d’Android au profit d’iOS, le premier pesant 85,9% des livraisons, contre 14,1% pour le second. Les autres OS ont quant à eux quasiment disparu du paysage.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 1Q18 (Thousands of Units)

Operating System 1Q18 Units 1Q18 Market Share (%) 1Q17 Units 1Q17 Market Share (%) Android 329,313.9 85.9 325,900.9 86.1 iOS 54,058.9 14.1 51,992.5 13.7 Other OS 131.1 0.0 607.3 0.2 Total 383,503.9 100.0 378,500.6 100.0

Source: Gartner (May 2018)