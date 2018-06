Alors qu’il s’est fait supplanter par Dell EMC à l’échelle mondiale au premier trimestre 2018, HPE peut se consoler en faisant valoir qu’il conserve sa première place sur le marché européen des serveurs. Sur le trimestre, les ventes de serveurs dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont représenté 3,7 milliards de dollars de revenus, estime Gartner. Soit une augmentation de 32,1% par rapport au premier trimestre de 2017. Mais si l’on regarde l’évolution du marché en nombre de serveurs livrés, la hausse n’est plus que de 2,7% à 517.000 unités.

Cette accélération soudaine des revenus du marché des serveurs en EMEA au premier trimestre est largement dû à la hausse des prix des composants, estime Gartner dans son communiqué. « Le coût de certains composants augmente en raison des pénuries d’approvisionnement, écrit Adrian O’Connell, directeur de recherche chez Gartner. Un phénomène accentué par la récente volatilité des devises qui augmente les revenus mesurés en dollars américains. » Une analyse confortée par le très modeste taux de croissance des livraisons qui suggère que la demande n’a pas beaucoup augmenté.

L’ensemble des cinq premiers fournisseurs a connu une forte croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2018. Hewlett Packard Enterprise (HPE) conserve la première place et la consolide même en gagnant 0,9 points en revenus. Mais il recule sensiblement en nombre d’unités livrées.

EMEA: Server Vendor Revenue Estimates, 1Q18 (US Dollars)

Company 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share (%) 1Q16 Revenue 1Q16 Market Share (%) 1Q17-1Q16 Growth (%) HPE 1,241,319,804 33.9% 915,079,134 33.0% 35.7% Dell EMC 885,208,730 24.2% 561,854,433 20.3% 57.6% Lenovo 312,476,124 8.5% 183,544,197 6.6% 70.2% Cisco 278,800,000 7.6% 199,260,000 7.2% 39.9% Fujitsu 271,344,836 7.4% 197,885,111 7.1% 37.1% Others 670,754,177 18.3% 712,376,198 25.7% -5.8% Total 3,659,903,671 100.0% 2,769,999,072 100.0% 32.1%

Source: Gartner (June 2018)

Dell EMC enregistre la deuxième plus forte croissance en revenus (+57,6%) et réduit l’écart avec HP. S’il reste à 10 points du leader en valeur, il n’en est plus qu’à trois points en volumes.

Lenovo, au troisième rang, enregistre la plus forte croissance avec des revenus en hausse de 70%. Une perfoamance en partie due à un effet de base favorable, l’activité de Lenovo étant plutôt en déclin depuis l’acquisition des serveurs IBM. Pour Lenovo, ce regain de croissance marque plutôt le début de sa reconquête sur le marché des serveurs.

EMEA: Server Vendor Shipment Estimates, 1Q18 (Units)

Company 1Q17 Shipments 1Q17 Market Share (%) 1Q16 Shipments 1Q16 Market Share (%) 1Q17-1Q16 Growth (%) HPE 152,647 29.5% 167,818 33.4% -9.0% Dell EMC 137,114 26.5% 112,872 22.4% 21.5% Lenovo 32,031 6.2% 25,070 5.0% 27.8% Fujitsu 23,515 4.5% 24,186 4.8% -2.8% Cisco 21,614 4.2% 20,659 4.1% 4.6% Others 149,968 29.0% 152,567 30.3% -1.7% Total 516,890 100.0% 503,173 100.0% 2.7%

Source: Gartner (June 2018)

À l’échelle mondiale, les ventes de serveurs ont progressé de 33,4% au premier trimestre de 2018, tandis que les livraisons ont augmenté de 17,3%. « Le marché des serveurs a été stimulé par l’augmentation des dépenses dans les datacenters hyperscale et dans les datacenters des grandes et moyennes entreprises. Ces dernières investissent dans leur infrastructure locale et de colocation pour soutenir les remplacements de serveurs et leurs besoins de croissance tout en continuant d’investir dans les solutions de cloud public », écrit Jeffrey Hewitt, vice-président de la recherche chez Gartner.

Les contraintes d’approvisionnement en mémoire devraient se poursuivre au second semestre 2018, prévient Gartner. La performance très positive des revenus, associée à une forte adoption au début de ce cycle de mise à niveau, signifie au moins un début d’année 2018 beaucoup plus positif que celui de 2017.