Gaël Menu a été nommé au poste de Directeur Général de SCC France. Il a succédè le 1er avril à Didier Lejeune, qui dirigeait la filiale depuis 2013 et officiera désormais en tant que Special Board Adviser.

Âgé de 48 ans, Gaël Menu a rejoint SCC France en 2022 en tant que Chief Revenue Officer, avant de prendre en charge successivement la Supply Chain et les Achats. Il a précédemment occupé des postes de direction commerciale chez Hewlett-Packard et HPE pendant plus 15 ans et chez Dell pendant 5 ans.

Cette transition à la direction intervient alors que l’ESN fête cette année ses 50 ans avec des ambitions renouvelées. Elle se fixe pour objectif de doubler d’ici 4 ans son chiffre d’affaires dans les services pour atteindre les 4,5 Md€ d’ici 2030. Pour renforcer encore l’équipe de direction, un co-directeur en charge de la finance, des RH, de la DSI et des opérations doit également être nommé dans les prochains mois.

« Je suis honoré de la confiance que m’apporte la famille Rigby au travers de cette nomination qui me permet de prendre la direction de SCC France à un moment clé de son histoire », déclare Gaël Menu.

« C’est avec confiance que je passe le relais à Gaël, qui connaît parfaitement notre entreprise et ses enjeux », ajoute Didier Lejeune. « Sa vision stratégique et son approche innovante sont les atouts dont SCC France a besoin pour continuer à croître et à se positionner parmi les leaders du secteur. »

SCC France est organisée autour de trois divisions stratégiques : logiciel, infrastructure et Digital Workspace. La filiale emploie 3300 collaborateurs. Avec un chiffre d’affaires de plus de 2,7 milliards d’euros, elle évoluait en 2024 à la quatrième place des ESN en France selon le dernier classement réalisé par Numeum et KPMG.