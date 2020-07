Avec une croissance qui a culminé à 28% sur la période avril-juin, SCC fait partie de ceux qui auront tiré leur épingle du jeu pendant la crise Covid. C’est à son activité distribution que SCC doit cette croissance exceptionnelle. La société de distribution et de services a notamment bénéficié d’une très forte demande émanant du secteur public et de celui de la banque/assurance. « Il a fallu basculer des parcs entiers en télétravail, parfois en quelques jours, expose Didier Lejeune, CEO de SCC France. Il a fallu trouver dans l’urgence des postes de travail portables, mettre en place des infrastructures pour permettre aux utilisateurs d’accéder à leurs applications centralisées, sécuriser ces nouvelles infrastructures… »

Didier Lejeune souligne que cette croissance a été réalisée en dépit des fermetures d’usines liées au Covid et aux ruptures de la chaîne logistique et des pénuries qu’elles ont provoquées. Des ruptures et des pénuries toujours pas résorbées à ce jour, remarque-t-il.

En revanche l’activité services est en légère décroissance sur la période malgré la forte mobilisation du service desk qui a accompagné le basculement des utilisateurs vers le télétravail. « Un certain nombre de clients ont suspendus leurs projets, leurs déploiements, leurs missions d’assistance technique », constate Didier Lejeune. Mais ce dernier note que l’activité services a largement repris en juin sur une large proportion de clients et qu’elle devrait continuer à se rétablir dans les prochains mois.

Cette forte mobilisation des équipes pendant le confinement pour accompagner le basculement des utilisateurs en télétravail et celle des équipes du centre logistique, qui ne s’est jamais arrêté, a fortement impressionné les clients, aux dires de Didier Lejeune. Il évoque les nombreux messages de félicitation reçus à cette occasion et se félicite du surcroît de confiance que cela a inspiré aux clients. Une confiance qui sera bénéfique à terme.

C’est dans ce contexte particulier que Didier Lejeune vient d’apprendre qu’il était promu CEO de SCC France. Il n’en était que directeur général jusqu’ici. Une promotion qu’il interprète comme une marque de confiance de ses actionnaires, la famille Rigby. En cinq ans, SCC France est ainsi passé d’à peine plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires à 1,68 milliard d’euros (soit +12% au 31 mars 2020 par rapport aux 1,5 Md€ de l’exercice précédent). Sur la même période, les services ont doublé de taille, passant de 100 à 200 millions d’euros. Et la rentabilité est au rendez-vous – même si l’objectif affiché est de l’améliorer.

Cette promotion doit aussi être interprétée comme un gage de confiance dans le plan d’avenir de SCC France. En tant que CEO, Didier Lejeune a désormais la main sur les RH, les achats et les finances, qui reportaient jusqu’ici au groupe. Ce qui lui laisse la latitude nécessaire pour mettre en œuvre le plan de transformation auquel il aspire pour SCC France. « Tout comme les clients ont besoin d’infrastructures plus agiles et auront probablement plus recours au Cloud et à l’externalisation, la crise Covid et le recours massif au télétravail ont conduit à une réflexion nouvelle sur notre organisation du travail, l’utilisation des locaux, la collaboration des équipes, notre transformation digitale », constate-t-il. Didier Lejeune ne fera pas d’annonce pour l’heure mais la trajectoire de la transformation de SCC France est désormais tracée.