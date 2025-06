La start-up rennaise Digital4Better lance un nouveau module au sein de son logiciel Fruggr de calcul d’impact environnemental pour les entreprises : AI Efficiency. Le nouvel outil est conçu pour piloter les usages de l’intelligence artificielle (IA) dans l’entreprise.

« Cette offre permet d’aligner les objectifs ESG, d’anticiper les dérives et de garantir une gouvernance éthique », déclare Frédérick Marchand (cf. photo), le patron de Fruggr et co-fondateur de l’entreprise à mission Digital4Better, dans un communiqué. Il est parti du constat que 75% des entreprises ne retirent aucun retour sur investissement mesurable de leur usage de l’IA, qu’une requête sur ChatGPT consomme dix fois plus d’électricité qu’une recherche Google et que 73% des Français·e·s redoutent l’impact de l’IA sur leur quotidien (étude Ipsos, 2025).

Concrètement, la solution AI Efficiency vise à évaluer l’impact environnemental des usages de l’IA avec des indicateurs détaillés (énergie, carbone, eau…), aligner les déploiements de l’IA avec les cadres réglementaires, projeter les coûts futurs liés au passage à l’échelle des cas d’usages de l’IA et impliquer les collaborateur·rice·s à travers des modules de sensibilisation, un ‘scoring’ individuel de responsabilité numérique et des supports de formation.