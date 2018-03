HP a encore accru sa domination du marché français des PC à destination des entreprises. Selon Gartner, sa part de marché a atteint 32,9% (en unités) en 2017 sur le marché professionnel, contre 31% en 2016. Pour comparaison, HP n’affiche qu’une part de marché de 17,3% pour l’ensemble du marché français des PC (segments grand public + entreprise).

Lenovo confirme sa deuxième position avec une part de marché elle aussi en progression qui passe de 20,5% à 22% (contre 18,6% au global). Troisième, Dell progresse également mais dans une moindre mesure avec une part de marché qui monte de 16,9% à 17,1% (11,8% au global). Quatrième et cinquième, Asus et Acer avec respectivement 8,7% et 3,2% du marché professionnel.

Pour la première fois en 2017, le marché des PC professionnels a pris l’ascendant sur celui des PC grand public en France. Avec une croissance de 7,3%, le marché professionnel a représenté environ 52,4% des livraisons de PC en 2017, contre 47,6% pour le marché grand public, en baisse de 6,1%.

Selon Bruno Lakehal, analyste chez Gartner en charge du marché des PC, cette croissance de la demande sur le marché des entreprises a été tirée par le besoin de renouvellement de parcs dont le remplacement avait été retardé, par l’amélioration de la santé des entreprises, la fin du support de Windows 7 et le développement de la mobilité.