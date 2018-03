Belkin vient d’annoncer dans un communiqué sa cession à Foxconn Interconnect Technology (FIT), filiale du Taïwanais Hon Hai Precision Industry. Le fabricant des iPhone va dépenser pour cela environ 866 millions de dollars. « Cette opération va accélérer notre possibilité de délivrer des technologies qui rendent la vie des gens autour du monde plus facile, plus pratique et plus épanouie. Je suis enchanté de tirer notre gamme de marques Blekin, Linksys, Wemo et Phyn vers de nouveaux sommets », explique dans le communiqué le CEO et fondateur de Belkin, Chet Pipkin. « Nous constatons des synergies significatives avec FIT y compris un effet de levier pour ses capacités de fabrication qui amélioreront l’efficacité opérationnelle et la compétitivité de Belkin. Cette transaction garanti notre accès à plus de ressources pour investir dans nos collaborateurs et à rechercher activement de nouveaux marchés. » « En intégrant les capacités et les solutions de pointe de Belkin à FIT nous prévoyons d’enrichir notre portefeuille de produits grand public haut de gamme et d’accélérer notre pénétration dans la maison intelligente », explique de son côté Sidney Lu, le CEO de Foxconn Interconnect Technology.

Belkin et ses marques poursuivront leur activité en tant que filiale de Foxconn, sous la direction de Chet Pipkin et son équipe. Chet Pipkin rejoindra l’équipe de direction de FIT.

Cette opération doit toutefois être approuvée par le CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Rappelons que ce dernier a récemment renâclé devant la proposition de rachat de Qualcomm par Broadcom, une acquisition finalement interdite par Donald Trump.

Belkin, qui compte environ 1.400 collaborateurs, commercialise ses produits dans une cinquantaine de pays. Cette société non cotée a notamment acquis Linksys auprès de Cisco en 2013 avec la volonté de relancer le fournisseur de solutions WiFi. Grâce à son envergure, Foxconn qui, outre ses activités de sous-traitance, développe et commercialise une vaste gamme de produits parmi lesquels des connecteurs, des antennes, des composants acoustiques, électroniques et optoélectroniques ou encore des câbles, pourrait miscler les ventes de Linksys.