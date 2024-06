Fortinet annonce racheter Lacework, une licorne de Mountain View spécialisée dans la cybersécurité en mode cloud. La transaction devrait être finalisée d’ici fin 2024 pour un montant non divulgué.

Le communiqué de presse précise que les capacités de la plateforme CNAPP de Lacework seront intégrées dans l’offre Unified SASE de Fortinet. Lacework a en effet conçu une plateforme de sécurité cloud qui collecte et analyse les données des environnements cloud pour hiérarchiser les menaces. Cette plateforme est alimentée par le moteur d’apprentissage automatique Polygraph de Lacework.

La start-up de Moutain View était en mauvaise passe dernièrement. Il y a moins de deux mois, Lacework envisageait de se vendre à Wiz avec une énorme dévalorisation : entre 150 et 200 millions de dollars. A son plus haut point, lors de son dernier cycle de financement de 1,3 milliard de dollars en 2021, elle était valorisée à 8,3 milliards de dollars. Six mois plus tard, en mai 2022, la société annonçait la suppression de 20% de ses effectifs « pour viser une croissance rentable ». La start-up employait un peu plus de 1.000 collaborateur·rice·s en 2023 mais elle a réduit ses effectifs de 35% depuis.