Fortinet améliore son programme partenaires à destination des fournisseurs de services managés nous apprend CRN. Au deux niveaux existants – Platinium et Gold- s’en ajoute un troisième : Silver. Pour atteindre le niveau Gold, les partenaires doivent réaliser au minimum pour 500.000 dollars de ventes Fortinet, posséder 4 spécialistes de la sécurité des réseaux via FortiGate certifiés et deux professionnels spécialisés dans la gestion des réseaux sécurisés par FortiGate, eux-aussi certifiés.

Le nouveau niveau Silver est quant à lui accessible aux partenaires réalisant pour 150.000 dollars de ventes, disposant de 2 spécialistes de la sécurité des réseaux via FortiGate certifiés et d’un professionnel spécialisé dans la gestion et l’analyse des réseaux sécurisés par FortiGate certifié.

L’éditeur indique avoir ajouté ce dernier niveau pour permettre aux VARs impactés par la compression des marges d’entrer sur le marché de la fourniture de services managés. Selon Stephan Tallent, en charge de ce marché chez Fortinet, la marge moyenne pour les services de sécurité managés est de 50 points, contre 14 points pour la vente de produits. « Nous sommes suffisamment grands pour être solides mais nous sommes suffisamment petites pour être flexibles », a expliqué à nos confrères le responsable.

Les partenaires Silver pourront accéder à un « centre d’excellence » offrant notamment des informations sur la manière d’opérer des services managés et de passer de la vente de produits Fortinet à ces services.

La société envisage par ailleurs d’apporter un support spécifique au travers d’experts et de consultants.

La firme de Sunnyvale va par ailleurs mettre en place un système de licences basées la consommation. Les partenaires bénéficieront de points en fonction du volume consommé, points qu’ils pourront convertir en matériel, en licences ou en droits spécifiques.

Actuellement le paiement à la consommation est limité à l’ensemble des infrastructures Fortinet VM mais pourrait être étendu avant la fin de l’année à d’autres produits.