En 2017, Econocom a frôlé les 3 milliards d’euros. L’ESN a en effet dégagé sur l’exercice un chiffre d’affaires de 2,98 milliards d’euros, contre 2,536 milliards d’euros en 2016, soit une croissance de 17,5%. La croissance organique, en accélération au second semestre, atteint 11,2% ce qui la situe nettement au-dessus des prévisions du groupe qui tablaient sur une croissance « supérieure à 5% ». Toutes les activités contribuent à ce résultat. L’activité Technology Management & Financing réalise un chiffre d’affaires de 1,378 milliard d’euros, en hausse de 9,5% par rapport à 2016. Les revenus de l’activité Services (cybersécurité, mobilité, cloud, SaaS…) dépassent pour la première fois le milliard d’euros (1,007 milliard d’euros), soit une progression de 25,5% dont 12,7% en organique, et pèsent ainsi 34% du chiffre d’affaires total. Enfin, l’activité Products & Solutions croît de 25,2%, dont 12,7% en organique pour atteindre 595 millions d’euros.

La société bruxelloise réalise ainsi les objectifs de son plan stratégique Mutation 2017 lancé en 2013 qui prévoyait un chiffre d’affaires de 3,0 milliard d’euros et le doublement du résultat opérationnel courant, qui s’affiche supérieur à 150 millions en 2017, contre 75 millions d’euros en 2012.

Le groupe a réalisé 7 opérations de croissance externe afin de compléter ses offres dans ses pays historiques (BIS dans le multimédia en Belgique et aux Pays-Bas), Aciemet dans les services d’intégration, LP Digital dans le DevOps et BiBoard dans l’analyse de données en France).

La situation financière affiche une dette nette comptable à moins de 1,6x l’Ebitda 2017 (soit environ 280 millions d’euros), ce qui permet de poursuivre les investissements.

Dans le cadre du nouveau plan stratégique « e for excellence » 2018-2022, le comité exécutif du groupe a recruté David Krieff en tant que directeur exécutif et directeur général finances du groupe. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’ENA, il est inspecteur des finances. De son côté, Laurent Roudil a été nommé directeur général services France et directeur général adjoint France. Il a occupé successivement des postes de direction générale et de développement des branches chez Capgemini puis chez BT France avant de rejoindre Econocom en 2015 où il a créé et dirigé la direction générale des comptes stratégiques.