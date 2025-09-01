Le groupe Fnac Darty parie sur les jeux vidéo et commercialise à présent des composants de PC sur son site Fnac.com, en partenariat exclusif avec le grossiste Acadia Informatique.

Maxime Labi, directeur hardware chez Fnac Darty, a confié à notre confrère de Distributique qu’il envisageait de s’ouvrir au marché de l’intégration prochainement.

Pour l’heure, le site Fnac.com propose aux gamers près 500 références de cartes mères, cartes graphiques, processeurs, cartes son, boitiers, barrettes de RAM, systèmes de refroidissement et alimentations de marques connues comme AMD, Asus, HP, Intel, MSI, Kingston, Corsair ou encore Gigabyte.

En tant que nouvel arrivant sur ce marché, Fnac.com représente désormais une sérieuse concurrence pour le distributeur high tech lyonnais LDLC de vente de composants de PC qui a cependant retrouvé de la vigueur et a ouvert une boutique de 1.000 m² sur trois niveaux à La Madeleine dans le 8ème arrondissement de Paris.