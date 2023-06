IBM annonce avoir conclu un accord définitif avec Vista Equity Partners pour l’acquisition d’Apptio, un des spécialistes du marché des logiciels de gestion et d’optimisation informatiques financières et opérationnelles (FinOps). IBM va débourser 4,6 Md$, plus du double des 1,94 Md$ versés par Vista Equity pour privatiser l’éditeur en 2019.

Créée en 2017, Apptio propose une plateforme cloud de gestion des ressources IT, qui permet aux entreprises de suivre les logiciels et les services qu’elles utilisent et de mieux gérer les coûts dans des environnements hybrides. Son portfolio se décline en trois offres :

ApptioOne, l’offre la plus globale, permet d’analyser, optimiser et planifier les dépenses dans le cloud hybride. Apptio Cloudability se concentre sur la visibilité et l’optimisation des dépenses de cloud public. Enfin Apptio Targetprocess est dédié à la planification des investissements.

Pour IBM, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de renforcement dans le cloud hybride et l’IA. Elle vise à renforcer ses offres existantes en matière d’optimisation des ressources, d’observabilité et de gestion des applications (Turbonomic, Instana, AIOps…) et à générer des synergies importantes avec d’autres activités clés telles que l’IA, Red Hat, le conseil et l’intégration.

« Les offres d’Apptio, combinées au logiciel d’automatisation informatique d’IBM et à la plate-forme d’intelligence artificielle watsonx, offrent aux clients l’approche la plus complète pour optimiser et gérer tous leurs investissements technologiques », commente dans un communiqué Arvind Krishna, le PDG d’IBM.

Apptio sera acquis avec les liquidités disponibles. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au second semestre 2023.