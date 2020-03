Vista Equity Partners évalue des options stratégiques pour le spécialiste du contrôle du réseau Infoblox, y compris une vente potentielle, rapporte PE Hub qui s’appuie sur des sources proches du dossier. La société de capital-investissement a entamé des discussions avec des conseillers financiers et a déjà envoyé des teasers annonçant le processus de vente à venir, ont déclaré certaines de ces sources à nos confrères. Infoblox, de même que Vista Equity ont refusé de commenter l’information.

Plusieurs sources ont estimé que l’opération pourrait valoriser Infoblox à environ 2,5 milliards de dollars. C’est 900 millions de dollars de plus que ce que Vista Equity a dépensé en septembre 2016 pour acquérir la société alors cotée en bourse.Notons toutefois qu’Infoblox a racheté en novembre dernier SnapRoute, le créateur du premier système d’exploitation natif dans le cloud. Les conditions financières de cette opération, qui visait à accélérer le développement et la fourniture de services réseau supplémentaires sur la plateforme Infoblox, n’ont pas été communiquées.

Toujours selon les sources de PE Hub, Infoblox génère actuellement plus de 400 millions de dollars de revenus et un Ebitda de près de 150 millions de dollars. Fondée en 1999, la firme de Santa Clara emploie aujourd’hui 1.382 personnes contre 1.240 il y a un an.

Dans un autre domaine d’activité, Vista Equity vient de réaliser l’acquisition de Tripleseat, une société qui a développé des solutions cloud de gestion des événements pour les hôtels, restaurants et organisateurs de manifestations. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Vista Equity fusionnera Tripleseat avec son concurrent Gather, déjà détenu par le fonds d’investissement. La nouvelle société opèrera sous la marque Tripleseat. Jonathan Morse , co-fondateur et CEO de Tripleseat, en prendra la direction.