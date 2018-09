Fin 2017, un accord signé entre IBM Allemagne et Bechtle prévoyait le transfert de 500 employés de la division GTS (Global Technology Services) du constructeur chez le distributeur à valeur ajoutée. Annoncé pour le mois de mars, ce transfert avait été reporté une première fois en attendant le résultat de négociations entre les salariés et le VAR Finalement, il ne devrait pas avoir lieu avant l’année prochaine. C’est ce qu’a indiqué à Channelnomics Bert Stach, du syndicat Verdi, qui est au centre des négociations. Le syndicaliste a expliqué que Bechtle était peu disposé à fournir des détails sur les conditions de travail de ses futurs nouveaux employés. Il a ajouté que le distributeur souhaitait que les salariés signent de nouveaux contrats de travail remettant en cause leurs salaires, leurs vacances et leurs horaires. « Nous demandons un accord acceptant les conventions de travail signées avec IBM. Nous avons des conventions concernant les salaires, les vacances, les horaires et d’autres choses encore », a expliqué le syndicaliste qui refuse que les salariés signent de nouveaux contrats apportant des changements aux conditions de travail.

Il a indiqué qu’il souhaitait rencontrer les dirigeants de Bechtle au siège de Neckarsulm afin de les persuader de fournir les détails sur la nouvelle convention collective.

Ce n’est pas la première fois que des salariés de la division GTS de Nig Bluerejoignent les effectifs du VAR Ce dernier a ainsi récupéré une centaine de techniciens en 2005 et 60 employés en 2013 rappellent nos confrères.

Contacté par ces derniers, Bechtle s’est refusé à tout commentaire. De son côté, IBM n’a pas répondu à leurs sollicitations.