Selon IDC, au troisième trimestre les dépenses mondiales consacrées aux systèmes de stockage OEM externes pour les entreprises ont augmenté de 1,3% par rapport à l’année précédente. Les capacités livrées ont progressé de 6,8% pour atteindre 17,3 exaoctets. Les revenus générés par le groupe de fabricants de conception d’origine (ODM) vendant directement aux centres de données hyperscale ont en revanche diminué de 6,8% pour s’établir à 5,8 milliards de dollars. Les capacités totales du marché (OEM externe + ODM direct + stockage sur serveur) ont quant à elles reculé de 13,9% à 98,8 exaoctets.

« Bien que la croissance du marché, quelle qu’elle soit, est toujours une bonne chose, nous constatons ce trimestre des résultats mitigés », estime dans un communiqué Greg Macatee, analyste de recherche, Infrastructure Platforms and Technologies. « Une forte croissance annuelle à deux chiffres des ventes de baies Tout Flash (AFA) a été nécessaire pour compenser les baisses sur les marchés des baies Flash hybrides (HFA) et des disques durs. Sur un plan géographique, les résultats ont également été mitigés avec de fortes augmentations de revenus en Asie / Pacifique compensées par des baisses sur les marchés des Amériques et de la région EMEA. »

En hausse de 11,7% sur un an, le marché des baies Tout Flash a généré 2,58 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours du trimestre, tandis que celui des baies Flash hybrides a enregistré un peu moins de 2,54 milliards de dollars de revenus, en baisse de 1,7% par rapport au troisième trimestre 2018.

Les revenus de l’Asie / Pacifique (hors Japon) sont en hausse de 12,5% d’une année sur l’autre. Ceux du Japon progressent de 2,5%. La plus forte hausse (+20,4%) est enregistrée en Chine. En revanche, la zone EMEA et les Amériques eaffichent respectivement des baisses de 1,0% et 2,7%.

Du côté des constructeurs, Dell Technologies se place en tête des fournisseurs, représentant 31,5% du chiffre d’affaires mondial. Il devance NetApp (9,9%) et HPE / New H3C Group (9,6%). Huawei, Hitachi et IBM affichent des parts de revenus de respectivement 7,0%, 6,2% et 6,0. Malgré leur croissance et des conquêtes de parts de marché, Pure Storage et Lenovo ne rentrent pas dans le top 5.

Top 5 Companies, Worldwide Enterprise External OEM Storage Systems Market, Third Quarter of 2019 (Revenues are in US$ millions) Company 3Q19 Revenue 3Q19 Market Share 3Q18 Revenue 3Q18 Market Share 3Q19/3Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologiesa $2,075.8 31.5% $2,095.1 32.1% -0.9% T2. NetApp* $651.7 9.9% $808.2 12.4% -19.4% T2. HPE/New H3C Groupb * $632.2 9.6% $662.4 10.2% -4.6% T4. Huawei* $463.5 7.0% $309.9 4.8% 49.6% T4. Hitachi* $407.1 6.2% $408.8 6.3% -0.4% T4. IBM* $398.4 6.0% $391.1 6.0% 1.8% Rest of Market $1,971.7 29.9% $1,842.7 28.3% 7.0% Total $6,600.4 100.0% $6,518.2 100.0% 1.3% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, December 5, 2019.

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise external OEM storage systems market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or unit shipments among two or more vendors.

a Dell Technologies represents the combined revenues for Dell and EMC.

b Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016.