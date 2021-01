Moins d’un mois après avoir s’être offert Shape Security pour un milliard de dollars, F5 Networks ouvre à nouveau son portefeuille pour acquérir Volterra, à l’origine d’une plateforme de distribution Edge-as-a-Service. Il déboursera pour cela aux alentours de 500 millions de dollars (environ 440 millions de dollars en espèces et environ 60 millions en contrepartie différée). Basée à Santa Clara, à Paris et à Tokyo, la startup Volterra actuelle est issue de la fusion intervenue en 2019 entre le Français Accorus Networks, spécialisé dans la protection contre les attaques DDOS, et le Californien Volterra, actif dans l’Edge computing.

Cette acquisition permettra le développement d’une nouvelle plateforme open edge Edge 2.0 qui renforcera « la position de leader de F5 dans la sécurité et la livraison des applications d’entreprise » affirme l’acquéreur dans un communiqué, « Les solutions de périphérie actuelles sont tout simplement inadéquates pour les entreprises clientes d’aujourd’hui. Il est temps de sortir des systèmes de périphérie fermés qui ne font que perpétuer la tâche de créer, d’exécuter et de sécuriser des applications », assure dans le document François Locoh-Donou, président et CEO de F5. « Avec Volterra, nous faisons progresser notre vision des applications adaptatives avec une plateforme Edge 2.0 qui résout la réalité complexe du multi-cloud que les entreprises doivent affronter. »

« Dans le cadre de F5, nous aurons accès à des capacités de sécurité des applications de pointe pour augmenter notre plateforme unique de gestion des réseaux, de la sécurité et des applications basée sur le SaaS. Nous aurons également un accès immédiat à une équipe de mise sur le marché de premier plan qui possède une solide expérience du secteur sur le marché de la fourniture d’applications et de la sécurité », explique de son côté sur le blog de Volterra, le fondateur et CEO de la société, Ankur Singla.

À la clôture de la transaction, ce dernier et l’équipe de direction de Volterra rejoindront F5 « dans des rôles de gestion clés ». Volterra conservera son identité et son siège actuel de Santa Clara.