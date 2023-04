Le spécialiste des environnements multi-cloud F5 annonce des suppressions d’emplois affectant 623 employé·e·s, soit 9% des effectifs.

F5 a pourtant déclaré avant-hier que le chiffre d’affaires de son deuxième trimestre fiscal, clos le 31 mars dernier, avait augmenté de 11% par rapport à l’année précédente, pour atteindre les 703 millions de dollars.

« Au vu des six derniers mois, il est clair que la hausse des taux d’intérêt, les événements géopolitiques et l’incertitude macroéconomique ont considérablement affecté les habitudes de consommation de nos clients », déclare François Locoh-Donou, le PDG de F5, dans un message adressé à tout le personnel et publié sur le site internet de l’entreprise mercredi. « Nous devons prendre des mesures pour réduire nos coûts sans mettre en péril notre trajectoire de croissance future ».

Un article de CRN précise que F5 prévoit notamment de supprimer le bonus du PDG cette année ainsi qu’une réduction de 70% des bonus de l’équipe de direction et une réduction des bonus des employé·e·s. Au programme également : une consolidation des bureaux dans le coutant de l’année, la tenue des évènements internes en mode virtuel et de moindres notes de frais et budgets de voyage.