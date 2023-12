Cisco a annoncé son intention d’acquérir Isovalent, une startup qui développe des solutions de mise en réseau et de sécurité cloud basées sur la technologie open source eBPF. Le géant des réseaux entend avec ce rachat étendre les capacités de sa plateforme Security Cloud, en particulier pour la sécurisation des charges de travail dans le cloud public.

Fondée il y a 7 ans et basée à Zurich, Isovalent est un contributeur important du projet open source eBPF, qui permet aux développeurs d’étendre les capacités du noyau Linux et d’avoir une large visibilité sur l’activité du système. Isovalent s’est appuyé sur eBPF pour développer Cilium, son application phare, qui donne de la visibilité sur les applications cloud native. Tetragon est une solution complémentaire plus axée sur les cas d’utilisation de sécurité.

« En collaboration avec Isovalent, Cisco s’appuiera sur la puissance open source de Cilium pour créer une capacité de sécurité et de mise en réseau multicloud véritablement unique », déclare Jeetu Patel, en charge de la sécurité et de la collaboration chez Cisco. « Imaginez dans l’environnement distribué d’aujourd’hui – composé d’applications, de machines virtuelles, de conteneurs et d’actifs cloud – disposer de contrôles de sécurité avec une visibilité totale, sans entraver les performances du réseau et des applications. La combinaison de Cisco et d’Isovalent va faire de cela une réalité. »

Cilium est devenue une solution populaire, notamment adoptée par les trois géants du cloud public pour leurs offres Kubernetes gérées et utilisée par de grandes entreprises comme Bell Canada, Capital One, Datadog, IKEA et Sky.

Cisco a supporté de longue date Isovalent et a participé à ses deux tours de financement, de 29 millions de dollars en 2020 et de 40 millions de dollars en 2022. Google et Microsoft faisaient également partie des investisseurs stratégiques.

Pour prévenir une réaction négative de la communauté open source, Cisco s’est engagé à « entretenir, investir et contribuer à » eBPF, Cilium et Tetragon. Il annonce également la mise en place d’un conseil consultatif indépendant pour superviser ses contributions aux projets.

« Il était clair dès le début que Cisco s’était présenté à la table avec une vision claire : doubler la mise sur nos produits et notre stratégie open source avec un engagement fort envers nos projets open source », commente en réaction au rachat Thomas Graf, cofondateur et directeur technique d’Isovalent. « L’open source est devenu le moyen de standardiser la technologie et l’infrastructure cloud native ne fait pas exception », ajoute-t-il.

L’accord, dont les détails financiers n’ont pas été divulgués, devrait selon Cisco être finalisé au troisième trimestre de son exercice fiscal, soit entre mars et mai 2024. L’équipe Isovalent rejoindra alors le Security Business Group de Cisco.