Après avoir enclenché le regroupement géographique et juridique de ses activités infrastructures, le groupe Constellation annonce l’adoption d’une marque commune : Novahé. « Novæ est le pluriel de nova. En astronomie, une nova est une étoile qui devient brusquement plus lumineuse. Ce phénomène se produit lorsque deux étoiles liées par l’attraction gravitationnelle entament leur processus d’évolution simultanément », explique Constellation dans son communiqué. Ce changement de nom concerne les 61 collaborateurs de ses entités Evea Technology, racheté en septembre 2013, AS-PC, racheté fin 2017, et InetD Consulting, dont il vient d’achever l’acquisition.