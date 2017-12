C’est un des piliers d’Alphabet qui s’en va. Arrivé chez Google en 2011 en tant que CEO de la firme, qui ne comptait alors que quelques centaines d’employés, Eric Scmidt, avait quitté ce poste en 2011 pour celui de président exécutif. Lors de la création d’Alphabet en 2015, il avait conservé la présidence exécutive de ce qui était devenu la maison mère de Google.

A présent, ces fonctions lui pèsent trop. Il va les quitter le 1er janvier prochain. « Larry, Sergey, Sundar et moi pensons que le temps de cette transition dans l’évolution d’Alphabet est venu », indique le dirigeant dans un communiqué de la firme californienne, faisant référence à Larry Page, Sergey Bin, cofondateurs de Google, et au président et CEO de la société, Sundar Pichai. « La structure d’Alphabet fonctionne bien et Google et les autres paris sont florissants. Ces dernières années, j’ai consacré une grande partie de mon temps à des sujets scientifiques et technologiques, et à la philanthropie, et je compte m’y consacrer encore davantage », précise-t-il.

L’homme d’affaires de 62 ans ne quittera toutefois pas le groupe puisqu’il restera au conseil d’administration et conservera des fonctions de conseiller technique. Ces derniers temps, il s’implique de plus en plus dans les actions philanthropiques, notamment au travers de la fondation pour la protection de la biosphère qu’il a créée avec son épouse, et du fonds Rise of The Rest qui investit dans des startups situées dans des villes américaines délaissées par les autres investisseurs.