Figure historique de la société, Eric Schmidt va quitter le 18 juin prochain, date de la fin de son mandat, le conseil d’administration d’Alphabet.

Le dirigeant, qui vient de fêter ses 64 ans, a piloté l’expansion de Google, transformant un moteur de recherche sur internet en un conglomérat rassemblant des activités telles que la cartographie, la messagerie électronique et les logiciels, et procédant à des acquisitions comme You Tube. Il a été CEO de Google, désormais Alphabet, de 2001 à 2011, date à laquelle il a cédé son siège à un des fondateurs de la société, Larry Page. Il a ensuite été président exécutif de Google, poste qu’il a abandonné en janvier 2018. Il était depuis lors simple administrateur. Il conservera tout de même un bureau chez Alphabet où il occupera des fonctions de conseiller technique. Eric Schmidt a indiqué qu’il continuerait à siéger aux conseils consultatifs gouvernementaux sur les technologies et à enseigner.

Une autre figure de Google quitte également le board. Diane Greene, qui a rejoint Montain View en 2015 pour prendre en charge l’activité cloud, poste qu’elle a occupé jusqu’à l’arrivée de Thomas Kurian à la fin de l’année dernière, va elle-aussi quitter son poste d’administratrice d’Alphabet en juin prochain.

La société annonce l’arrivée à ce même conseil de Robin Washington, directrice financière de la société de biotechnologie Gilead Sciences.

Selon Reuters, ces mouvements sont dus aux récentes affaires d’inconduite sexuelle et à d’autres griefs dénoncés par des employés, qui remettent en cause la gestion du conseil d’administration. Différentes actions en justice intentées suite à ces scandales par des actionnaires contre le board et la direction ont motivé des changements de gouvernance mais aussi le renforcement des règles de l’entreprise.