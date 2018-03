Comment se porte l’activité des revendeurs informatiques actuellement ? Comment ont évolué leurs revenus et leur rentabilité en 2017 ? Quels sont les facteurs qui ont le plus favorisé la croissance de leur activité ? Quels sont leurs enjeux et leurs priorités pour l’année en cours ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles se propose de répondre l’enquête de conjoncture à laquelle nous vous invitons à participer en répondant au questionnaire suivant : lien. Les résultats seront publiés dans les prochains jours sur notre site.

Merci d’avance pour votre participation. La rédaction de Channelnews