DataCore dévoile les principales informations de son enquête 2024 sur l’état du stockage des données. Menée auprès de plus de 540 professionnels dans le monde, cette enquête révèle l’importance croissante de l’IA dans les stratégies de gestion des données mais aussi les défis associés à son adoption dans les infrastructures de stockage existantes.

L’IA est déjà utilisée en interne par 56% des organisations et 69% veulent intégrer des capacités d’IA dans le stockage pour plus d’efficacité et d’automatisation. Toutefois, seulement 42% des répondants se déclarent confiant dans la capacité de leurs systèmes à gérer les impacts futurs de l’utilisation de l’IA.

Près de 90% des professionnels interrogés considèrent que leurs systèmes de stockage manquent encore de capacités critiques telles que la haute disponibilité (26 %) ou la protection immuable des données (23 %). Un quart des répondants déplore par ailleurs une insuffisance des performances de stockage.

Les principaux bénéfices recherchés en modernisant les systèmes sont de simplifier la gestion pour différents types de stockage (37%), la recherche de flexibilité en matière de choix des fournisseurs pour baisser les coûts (31%) et de délivrer de meilleures performances (30%).

Le principal défi attendu est la capacité de stockage tant pour l’exécution de l’IA (32%) que pour le stockage des données générées (32%). La sécurité des outils d’IA (30%), les problèmes de transfert de données entre systèmes (26%) et les limitations de bande passante (20%) sont également des préoccupations majeures.

Dans l’ensemble, 93% des répondants expriment des préoccupations concernant les données d’IA, en particulier sur la sécurité des données (54%), la confidentialité des données (47 %) ainsi que l’intégrité et la conformité des données (32 %).

« Les résultats de cette année mettent en évidence la pression croissante sur les organisations pour moderniser leurs infrastructures de stockage en réponse aux avancées rapides de l’IA et aux besoins de gestion des données de plus en plus complexes. Il existe un écart significatif entre les capacités de stockage actuelles et celles nécessaires pour rester compétitif », commente Abhi Dey, directeur produit chez DataCore.