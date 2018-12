LDLC a dévoilé récemment ses résultats du premier semestre, clos fin septembre. Le chiffre d’affaires progresse de 8,9% à 234,6 millions d’euros. Le groupe Olys, acquis en janvier 2018, contribue pour 29,4 millions d’euros à cette croissance.

En revanche, le bénéfice part en fumée. Au lieu des 2,5 millions d’euros enregistrés un an auparavant, le groupe affiche une perte de 3,5 millions d’euros. L’Ebitda s’établit à -1,9 millions d’euros, contre +6,6 millions un an plus tôt.

Le directeur général de LDLC, Olivier de la Clergerie explique ces mauvais résultats a un environnement moins favorable (hausse des prix des composants, attentisme des gamers) et aux nombreux investissements réalisés. « Durant ce premier semestre 2018-2019 notre groupe a mené de front de nombreux projets structurants et créateurs de valeur pour le futur. Nous avons notamment finalisé la mise en place des synergies logistiques avec Materiel.net, intégré le Groupe Olys acquis en janvier 2018, fait évoluer nos systèmes d’information et développé les nouvelles plateformes de nos sites Materiel.net et LDLC.com. Nous avons également déployé notre offre LDLC.com en Espagne avec le lancement de l’activité e-commerce et l’ouverture de deux boutiques, recruté une équipe commerciale LDLC.pro à Gennevilliers et lancé le projet de créer un entrepôt logistique afin de livrer très rapidement nos clients de la région Ile-de-France », affirme le responsable dans un communiqué. « Enfin, nous avons poursuivi le déploiement de notre réseau de boutiques en propre ou en franchise avec à ce jour au total 39 boutiques opérationnelles à l’enseigne LDLC.com. Ces chantiers importants et nécessaires pour l’avenir du Groupe ont mobilisé l’ensemble de nos équipes et nécessité la mise en place de ressources internes et externes supplémentaires importantes. »

Olivier de la Clergerie prévoit des tendances plus favorables pour le second semestre qui devrait générer selon lui un Ebitda positif. « Ces projets étant pour la plupart désormais finalisés, nous bénéficierons mécaniquement, dès le deuxième semestre, des économies liées aux synergies groupe notamment en matière logistique et d’un abaissement de nos charges externes et de personnel. La croissance de l’activité liée à une activité BtoC mieux orientée et qui bénéficiera des fêtes de fin d’année, la poursuite d’une progression des ventes LDLC.pro, le développement des boutiques et la contribution positive du groupe Olys, associée aux économies qui seront générées, nous permet de viser des tendances plus favorables et un Ebitda nettement positif sur le deuxième semestre. »

Malgré tout, le groupe ne réitère pas son objectif Ambition 21. « En effet, si les ambitions ne sont pas remises en question de manière globale, la dynamique pour les atteindre et les délais nécessaires sont eux difficiles à estimer aujourd’hui de manière fiable », indique le communiqué.

Rappelons que le plan Ambition 21 prévoyait un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros avec un Ebitda de l‘ordre de 5,5 à 6% ainsi qu’une centaine de magasins.