Altospam, éditeur Saas, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, étoffe ses certifications et joue la carte de la qualité en décrochant la certification ISO 27001. L’obtention du label ISO 27001, délivrée par le LNE (organisme accrédité par le COFRAC) ne marque pas une fin, mais une étape dans notre démarche de sécurisation.

Chez Altospam, la sécurité des données clients a toujours été au cœur de ses priorités. Aujourd’hui, Altospam renforce son engagement en cybersécurité en obtenant une nouvelle certification, ISO 27001, attestant que son infrastructure, ses processus et sa gestion des données répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité de l’information.

La certification ISO 27001 est une norme internationale qui définit les exigences relatives à un système de management de la sécurité de l’information (SMSI). Elle garantit que les entreprises certifiées ont mis en place un ensemble de processus, de bonnes pratiques et de contrôles rigoureux pour protéger les données sensibles contre les menaces, qu’elles soient internes ou externes.

L’ISO 27001, démarche structurante pour Altospam

Fort de cette certification, Altospam démontre ainsi son implication à tous les niveaux : infrastructure, processus et gestion des données, qui sont désormais certifiés, conformes aux exigences les plus strictes.

Jean-Christian Dumas chez Altospam « En tant que fournisseur de solutions antispam et de filtrage des emails, la protection des données, la confidentialité et l’intégrité de l’information sont au cœur de notre mission. Grâce à cette certification, nous apportons à nos clients des garanties concrètes sur plusieurs aspects. »

À travers cette certification, Altospam s’engage ainsi à offrir :

Une sécurité renforcée : les données transitant via ses services sont gérées dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Une conformité aux meilleures pratiques internationales : Respect des standards mondialement reconnus.

Une amélioration continue : Évaluation et amélioration en permanence des processus de sécurité.

Une confiance accrue : Réponse à des exigences strictes concernant la gestion des risques de sécurité informatique.

Pau-Louis Vincenti chez Altospam « Ce projet a mobilisé l’ensemble des équipes d’Altospam et a permis de renforcer nos procédures internes, de formaliser notre gestion des incidents et de consolider notre gouvernance de la sécurité de l’information. Cette certification vient également soutenir notre ambition de continuer à innover, tout en garantissant à nos utilisateurs un niveau de protection optimal. L’ISO 27001 n’est pas une simple étiquette : c’est un engagement durable, au service de la cybersécurité de nos clients et partenaires. Un cap important franchi, au service de la confiance et de l’exigence. »