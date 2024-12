L’éditeur et intégrateur Eloquant, spécialisé en relation client, s’est engagé auprès de l’Agence Lucie pour intégrer des enjeux du numérique responsable. Il vient d’obtenir la labellisation Numérique Responsable Niveau 1.

L’obtention de ce label s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, à travers un plan d’engagement qui vise à permettre à l’entreprise de réduire son empreinte carbone et de mettre en actions les principes du Green IT.

« Etre labellisé Numérique Responsable Niveau 1 est une démarche complète de labellisation en NR, avec une sensibilisation au numérique responsable, une auto-évaluation détaillée de nos pratiques, un audit réalisé par un expert indépendant et une prise d’engagements avec un plan d’action sur trois ans », déclare Eloquant dans un communiqué.

Implanté à Levallois Perret depuis 2001, Eloquant propose une plateforme cloud d’expérience client, une solution étendue de centre de contact et de voix du client. Il compte 35% des entreprises du CAC40 ainsi que de nombreuses PME parmi ses clients. Les solutions de l’éditeur sont également certifiées ISO 27001 et ISO 27701.

L’agence Lucie accompagne les organisations dans leur démarche RSE et numérique responsable. Communauté d’organisations, elle est à la fois un centre de formation, un organisateur d’événements, l’animateur d’une communauté de 900 organisations, une agence de conseil et un concepteur d’outils (audits, guides, parcours de labellisation, bases de données, etc.).